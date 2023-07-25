Почему «Бердский острог» не стал туристической меккой, а гниет под дождем

Неизвестно, какие средства были задействованы при строительстве острога, можно предположить, что это были инвестиции и частные средства, которые предполагалось окупить во время использования объекта — острог мог бы стать центром притяжения для гостей не только Бердска, но и Новосибирска, он мог бы войти в туристические маршруты на южном направлении — на Алтай, в Сузун или Маслянино.