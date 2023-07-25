Почему «Бердский острог» не стал туристической меккой, а гниет под дождем

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
«Туристическо-культурный центр „Бердский острог“ практически полностью построен, но не получил разрешения на ввод в эксплуатацию. Построивший „Бердский острог“ бизнесмен Александр Илющенко обращался в Арбитражный суд с целью признать незаконным решение об отказе ввода в эксплуатацию.
На запрос редакции в администрации города Бердска ответили, что обращение Александра Илющенко было отклонено Арбитражным судом, и с 19 июня 2023 года решение об отказе ввода в эксплуатацию вступило в силу.
В ходе судебных разбирательств была проведена строительно-технической экспертиза, опираясь на которую суд пришёл к выводу, что построенный объект не соответствует требованиям проектной документации в части разделов: «Планировка земельного участка» и «Наружные сети водоотведения». Возникли нестыковки с присоединением участка к улично-дорожной сети города, с организацией дорожного движения, сложности с техническими условиями на благоустройство территории.
Как сообщил начальник управления градостроительства администрации Бердска Дмитрий Есиков еще прошлым летом, после того, как Александр Илющенко подал документы на ввод объекта в эксплуатацию «из-за невыполненных технических условий Управления ЖКХ города Бердска по примыканию территории объекта к улице Попова, что в свою очередь не отвечает нормам безопасности для граждан, он не был введен в эксплуатацию».
Острог имеет странную историю с получением земельного участка под строительство. Именно за сдачу в аренду этого участка в аренду в 2013 году бывший мэр Бердска Илья Потапов получил взятку от Александра Илющенко, за которую Илья Потапов отбывал срок в колонии.
После этой истории договор на аренду участка с Александром Илющенко не был расторгнут, в 2015 году предпринимателю выдали разрешение на строительство острога сроком на три года. Затем этот срок неоднократно продлевали. Согласно проектной документации строения туристического комплекса «Бердский острог» должны были быть построены из оцилиндрованного бревна, а построены из бруса, кроме того, экспертиза выявила множество других нарушений.
Неизвестно, какие средства были задействованы при строительстве острога, можно предположить, что это были инвестиции и частные средства, которые предполагалось окупить во время использования объекта — острог мог бы стать центром притяжения для гостей не только Бердска, но и Новосибирска, он мог бы войти в туристические маршруты на южном направлении — на Алтай, в Сузун или Маслянино.
В администрации Бердска отметили, что «Финансирование строительства вышеуказанного объекта из средств бюджета города Бердска не осуществлялось. Информацией об источниках финансирования и объемах инвестиционных вложений в объект капитального строительства „Туристическо-культурный центр „Бердскй острог“ администрация города Бердска не располагает».
Интерес предпринимателя к освоению этой территории понятен — рядом находится центр «Ремикс» и пансионат «Лесная сказка», которые Илющенко юридически смог объединить в единый недвижимый комплекс и оформить право собственности, рассказала депутат Елена Белова. Затем, уже в судебном порядке это право собственности на ряд объектов утратил.
В обязанности предпринимателя во время эксплуатации этих участков прибрежной территории входило строительство набережной, которую горожане так и не дождались. Вместо нее было положен деревянный настил.
Построивший острог Александр Илющенко не только нарушил проектную документацию в ходе строительства, но и использовать объект до ввода в эксплуатацию — летом 2022 года на территории строящегося по документам объекта было проведено празднование «Зеленых святок».