В Новосибирске из полыхающей квартиры женщину вынесли на руках спасатели

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
«В квартире не было пожарного извещателя, и хозяева не заметили возгорание. В МЧС позвонили соседи, когда учуяли запах гари. Оперативный вызов спас пару», — рассказали в ГУ МЧС Новосибирской области.
Из горящей квартиры спасателям пришлось на руках выносить хозяйку так, как она была прикована к инвалидному креслу. Также мужчине помогли выбраться на улицу.
Огонь оперативно потушили. После установили, что загорелся чайник на кухне. Пламя перешло на стол.