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В Новосибирске из полыхающей квартиры женщину вынесли на руках спасатели

25 июля 2023, 07:46
Фото: ГУ МЧС НСО
Пожарные спасли пару из горящей квартиры в Новосибирске
Пожарные спасли из горящей квартиры в Новосибирске мужчину и женщину-инвалида. Это случилось утром 24 июля в доме на улице Макаренко.
«В квартире не было пожарного извещателя, и хозяева не заметили возгорание. В МЧС позвонили соседи, когда учуяли запах гари. Оперативный вызов спас пару», — рассказали в ГУ МЧС Новосибирской области.

Из горящей квартиры спасателям пришлось на руках выносить хозяйку так, как она была прикована к инвалидному креслу. Также мужчине помогли выбраться на улицу.

Огонь оперативно потушили. После установили, что загорелся чайник на кухне. Пламя перешло на стол.

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#Алина Шефер#Пожар#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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