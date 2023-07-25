В Новосибирске покупательница разбила лоб о стеклянную стену в магазине

В результате сибирячке пришлось накладывать швы в частной клинике. При этом у пострадавшей нет претензии к магазину, так как его сотрудники полностью компенсировали затраты на лечение и проезд. В самом Marmalato также сообщили, что предложили женщине первую помощь, а затем полностью возместили ущерб. С персоналом была проведена дополнительная работа.