В Новосибирске покупательница разбила лоб о стеклянную стену в магазине

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Как сообщает «НГС Новосибирск» со ссылкой на региональную ветку сайта отзывов «Фламп», инцидент произошел в минувшее воскресенье 23 июля в магазине Marmalato. Женщина зашла в магазин, чтобы купить ободок для бабушки. На выходе из помещения сибирячка врезалась в стеклянную стену.
В результате столкновения покупательница ушибла всю левую часть тела и расшибла лоб. Сильно болели плечо и колено, а также образовался синяк на скуле. При этом боль была настолько сильная, что женщина не могла различать лица. Зашедшая в магазин бабушка была шокирована видом окровавленной внучки.
В результате сибирячке пришлось накладывать швы в частной клинике. При этом у пострадавшей нет претензии к магазину, так как его сотрудники полностью компенсировали затраты на лечение и проезд. В самом Marmalato также сообщили, что предложили женщине первую помощь, а затем полностью возместили ущерб. С персоналом была проведена дополнительная работа.