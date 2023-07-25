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Published Сегодня, 12:05

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В Новосибирске покупательница разбила лоб о стеклянную стену в магазине

25 июля 2023, 12:05
Фото: 1MI
Женщина умудрилась врезаться в дверь
В Новосибирске женщина получила травму в магазине. При выходе из магазина сибирячка умудрилась врезаться в стеклянную стену

Как сообщает «НГС Новосибирск» со ссылкой на региональную ветку сайта отзывов «Фламп», инцидент произошел в минувшее воскресенье 23 июля в магазине Marmalato. Женщина зашла в магазин, чтобы купить ободок для бабушки. На выходе из помещения сибирячка врезалась в стеклянную стену.

В результате столкновения покупательница ушибла всю левую часть тела и расшибла лоб. Сильно болели плечо и колено, а также образовался синяк на скуле. При этом боль была настолько сильная, что женщина не могла различать лица. Зашедшая в магазин бабушка была шокирована видом окровавленной внучки.

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В результате сибирячке пришлось накладывать швы в частной клинике. При этом у пострадавшей нет претензии к магазину, так как его сотрудники полностью компенсировали затраты на лечение и проезд. В самом Marmalato также сообщили, что предложили женщине первую помощь, а затем полностью возместили ущерб. С персоналом была проведена дополнительная работа.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Травма#Магазин
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