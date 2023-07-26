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В Новосибирске дверь автобуса рухнула на голову пенсионерки

26 июля 2023, 07:35
Фото: предоставили очевидцы/1MI
Дверь автобуса №14 упала на голову бабушки
Дверь автобуса №14 упала на голову пожилой женщине в Новосибирске. Об этом инциденте, произошедшем днем 26 июля, рассказали другие пассажиры.

Со слов очевидцев, автобус остановился на улице Фадеева, и когда в него начали заходить люди упала входная дверь. Она рухнула прямо на голову пенсионерки.

«Женщина приняла весь удар на себя. До нее все зашли нормально. Дверь просто сошла с петель и упала. Она взялась руками за голову и пожаловалась на боль. Водитель подбежал и набрал скорую», — поделились с Atas.info деталями ЧП очевидцы.

С места инцидента женщину увезла в больницу карета скорой помощи. В машине ей забинтовали голову и обработали раны.

Напомним, ранее собака-поводырь погибла на входе в троллейбус в Новосибирске. Питомца убило током.

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#Автобус#Травма#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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