В Новосибирске дверь автобуса рухнула на голову пенсионерки

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Со слов очевидцев, автобус остановился на улице Фадеева, и когда в него начали заходить люди упала входная дверь. Она рухнула прямо на голову пенсионерки.
«Женщина приняла весь удар на себя. До нее все зашли нормально. Дверь просто сошла с петель и упала. Она взялась руками за голову и пожаловалась на боль. Водитель подбежал и набрал скорую», — поделились с Atas.info деталями ЧП очевидцы.
С места инцидента женщину увезла в больницу карета скорой помощи. В машине ей забинтовали голову и обработали раны.
Напомним, ранее собака-поводырь погибла на входе в троллейбус в Новосибирске. Питомца убило током.