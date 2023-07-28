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В Новосибирской области стало меньше случаев отключения электричества

28 июля 2023, 04:08
Фото: пресс-служба АО "РЭС"
Снабжение потребителей в регионе стало еще более стабильным
В июле в акционерном обществе «Региональные электрические сети» подвели итоги производственной деятельности в части обеспечения надежности электроснабжения. Это один из ключевых приоритетов компании

По итогам первого полугодия 2023 года показатели надежности энергоснабжения в регионе остаются на высоком уровне, достигнутом за последние годы. А по некоторым направлениям удалось даже улучшить ситуацию, отмечают в АО «РЭС».

По сравнению с прошлым годом новосибирским энергетикам удалось более чем на треть снизить количество отключений в высоковольтных сетях 110 кВ. Кроме того, на 20% сократилось и среднее время отключений в сети 0,4 кВ, с помощью которой осуществляется электроснабжение бытовых потребителей и населения.

«Энергетики уделяют пристальное внимание мероприятиям по снижению рисков технологических нарушений на энергообъектах, находящихся в зоне ответственности филиалов компании. Кроме того, тщательно отслеживается динамика индикативных показателей уровня надежности, а также регулярно проводится анализ аварийности в сетях АО „РЭС“, — говорится в сообщении пресс-службы компании.

В течение первого полугодия 2023 года число масштабных технологических нарушений в сетях АО «РЭС» было минимизировано, возникавшие аварийные отключения в основном были вызваны внешними факторами — несанкционированными действиями сторонних лиц в охранных зонах энергообъектов или неблагоприятными погодными условиями, подчеркивают в компании.

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#Энергетики#РЭС#Сети#Экономика#Новосибирская область
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