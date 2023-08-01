Где собрать малину в Новосибирской области — сколько стоит ягода, адреса питомников

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Обычно сбор малины начинается во второй декаде июля, но те, кто не успел ею насладиться, еще успевают это сделать в августе. До сих пор открыты питомники, а на улицах ягодой со своих огородов торгуют бабушки.
Сочную малину сейчас можно собрать в «Саду Мичуринцев». Питомник радует своим урожаем сибиряков с 1950 года.
«Стоимость килограммового ведерка малины — 450 рублей. Можно собирать со своей семьей, друзьями. Приезжать лучше к 9:00, сбор заканчивается к 13:00», — уточняют в питомнике.
Чуть дешевле малину можно купить в питомнике «Академ-Ягода» — 370 рублей за 1 кг. Прямо с полей и кустов новосибирцы могут собрать также жимолость, смородину и крыжовник.
«Малины осталось очень мало. В этом сезоне самая популярная ягода», — рассказали в питомнике.
Специально для ленивых и сильно занятых любителей ягоды на Карла Маркса и у Центрального рынка в Новосибирске стоят пенсионерки, которые продают малину собственного урожая. Цена за ведерко у них от 250 рублей.