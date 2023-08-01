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Где собрать малину в Новосибирской области — сколько стоит ягода, адреса питомников

1 августа 2023, 07:04
Фото: 1MI
Где собрать малину в Новосибирской области
Новосибирцы в начале августа продолжают охотно интересоваться, где можно собрать малину. Адреса садов и питомников, а также цены на ягоду — в материале Atas.info.

Обычно сбор малины начинается во второй декаде июля, но те, кто не успел ею насладиться, еще успевают это сделать в августе. До сих пор открыты питомники, а на улицах ягодой со своих огородов торгуют бабушки.

Сочную малину сейчас можно собрать в «Саду Мичуринцев». Питомник радует своим урожаем сибиряков с 1950 года.

«Стоимость килограммового ведерка малины — 450 рублей. Можно собирать со своей семьей, друзьями. Приезжать лучше к 9:00, сбор заканчивается к 13:00», — уточняют в питомнике.

Чуть дешевле малину можно купить в питомнике «Академ-Ягода» — 370 рублей за 1 кг. Прямо с полей и кустов новосибирцы могут собрать также жимолость, смородину и крыжовник.

«Малины осталось очень мало. В этом сезоне самая популярная ягода», — рассказали в питомнике.

Специально для ленивых и сильно занятых любителей ягоды на Карла Маркса и у Центрального рынка в Новосибирске стоят пенсионерки, которые продают малину собственного урожая. Цена за ведерко у них от 250 рублей.


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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Ягода#Малина#Алина Шефер
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