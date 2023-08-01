Трупный запах доносился из квартиры в Новосибирске — там был мертвый мужчина

Posted Сегодня, 02:16
Published Сегодня, 02:16
Modified Сегодня, 02:18
Updated Сегодня, 02:18
Вечером 31 июля спасателям МАСС поступил звонок. Сообщалось, что в Октябрьском районе в доме на улице Бориса Богаткова доносится неприятный запах из квартиры, напоминающий трупный.
Доступ в квартиру был обеспечен. Там обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Его передали сотрудникам полиции.
Напомним, в 2022 году в доме на улице Лесково новосибирцы обнаружили залежавшийся труп пенсионерки. Они страдали от трупного запаха приличное время.