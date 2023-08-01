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Трупный запах доносился из квартиры в Новосибирске — там был мертвый мужчина

1 августа 2023, 02:16
Фото: 1MI
Мужчина умер

В Новосибирске доносился трупный запах из квартиры на Бориса Богаткова

В Новосибирске в одной из квартир пахло трупным запахом, о чем сообщили очевидцы спасателям МАСС. Там было найдено тело мужчины.

Вечером 31 июля спасателям МАСС поступил звонок. Сообщалось, что в Октябрьском районе в доме на улице Бориса Богаткова доносится неприятный запах из квартиры, напоминающий трупный.

Доступ в квартиру был обеспечен. Там обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Его передали сотрудникам полиции.

Напомним, в 2022 году в доме на улице Лесково новосибирцы обнаружили залежавшийся труп пенсионерки. Они страдали от трупного запаха приличное время.

Против трупного запаха восстали новосибирцы
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#18+#Тело
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