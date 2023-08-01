В Новосибирской области пенсионерам повысят пенсии с 1 августа 2023 года

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Индексация выплат по старости затронет 167 000 работающих пенсионеров. Работодатель должен был уплатить страховые взносы в фонд в прошлом году.
От этих зачислений, а также зарплаты будет зависеть новый размер пенсии. Главное условие — повышение не превысит 3 коэффициентов.
Перерасчет произойдет автоматически. Пенсию доставят традиционными способами — начислят на карту, перенаправят в отделение почты, доставят на дом.