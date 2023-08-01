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Published Сегодня, 14:04

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В Новосибирской области пенсионерам повысят пенсии с 1 августа 2023 года

1 августа 2023, 14:04
Фото: Midjourney
Прибавку к пенсиям получат новосибирские пенсионеры
Прибавку к пенсиям получат пенсионеры в Новосибирской области с 1 августа 2023 года. Об этом сообщили в Социальном фонде РФ.

Индексация выплат по старости затронет 167 000 работающих пенсионеров. Работодатель должен был уплатить страховые взносы в фонд в прошлом году.

От этих зачислений, а также зарплаты будет зависеть новый размер пенсии. Главное условие — повышение не превысит 3 коэффициентов.

Перерасчет произойдет автоматически. Пенсию доставят традиционными способами — начислят на карту, перенаправят в отделение почты, доставят на дом.

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#Пенсии#Выплаты#Общество#Индексация#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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