Житель Венгеровского района изрезал в кровь свою сожительницу

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«Собранные Чановским межрайонным следственным отделом Следственного управления по Новосибирской области признаны судом достаточными для вынесения приговора. Он был признан виновным в убийстве», — рассказали в пресс-службе регионального Следкома.
Инцидент произошел в февралепрошлого года. Находясь у себя дома в Венгеровском районе, мужчина вместе с сожительницей мирно выпивал. Вскоре между ними возникла ссора. Разозлившись, сибиряк схватил нож и начал полосовать женщину по туловищу. Большая часть ударов пришлась на сердце, из-за чего несчастная скончалась на месте.
Мужчина вскоре был задержан и признал свою вину. Теперь ему предстоит ответить за содеянное в колонии, где он проведет девять лет.