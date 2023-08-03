Житель Венгеровского района изрезал в кровь свою сожительницу

Инцидент произошел в февралепрошлого года. Находясь у себя дома в Венгеровском районе, мужчина вместе с сожительницей мирно выпивал. Вскоре между ними возникла ссора. Разозлившись, сибиряк схватил нож и начал полосовать женщину по туловищу. Большая часть ударов пришлась на сердце, из-за чего несчастная скончалась на месте.