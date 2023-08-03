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Житель Венгеровского района изрезал в кровь свою сожительницу

3 августа 2023, 12:00
Фото: pxhere. com
Мужчина изрезал свою сожительницу
В Новосибирской области вынесли приговор местному жителю. Мужчина был признан виновным в жестоком убийстве.

«Собранные Чановским межрайонным следственным отделом Следственного управления по Новосибирской области признаны судом достаточными для вынесения приговора. Он был признан виновным в убийстве», — рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

Инцидент произошел в февралепрошлого года. Находясь у себя дома в Венгеровском районе, мужчина вместе с сожительницей мирно выпивал. Вскоре между ними возникла ссора. Разозлившись, сибиряк схватил нож и начал полосовать женщину по туловищу. Большая часть ударов пришлась на сердце, из-за чего несчастная скончалась на месте.

Мужчина вскоре был задержан и признал свою вину. Теперь ему предстоит ответить за содеянное в колонии, где он проведет девять лет.

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#Александр Ляхов#Следственный комитет#Суд#Приговор#Убийство#Криминал#Новосибирская область
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