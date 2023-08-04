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Под Новосибирском грибники нашли следы медведя рядом с селами

4 августа 2023, 10:23
Фото: 1MI
Жители Мошковского района Новосибирской области наткнулись на следы медведя во время сбора грибов. Сибиряков попросили на время забыть о походах в лес ради их безопасности.

Грибники рассказали, что след зверя обнаружили недалеко от сел Томилово и Верх-Балта. Судя по отпечатку лапы, это уже взрослый медведь. Он может быть опасен.

«Просим жителей быть осторожными. Во избежание встречи с медведем повременить с походами в лес. Уже сообщили в Минприроды об эти следах, должен приехать егерь», — сообщили в администрации Мошковского района.

Напомним, недавно жителей Искитимского района Новосибирской области терроризировала стая диких медведей. Они выходили к людям и на них даже объявили охоту.

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#Медведи#Природа#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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