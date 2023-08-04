Под Новосибирском грибники нашли следы медведя рядом с селами

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Грибники рассказали, что след зверя обнаружили недалеко от сел Томилово и Верх-Балта. Судя по отпечатку лапы, это уже взрослый медведь. Он может быть опасен.
«Просим жителей быть осторожными. Во избежание встречи с медведем повременить с походами в лес. Уже сообщили в Минприроды об эти следах, должен приехать егерь», — сообщили в администрации Мошковского района.
Напомним, недавно жителей Искитимского района Новосибирской области терроризировала стая диких медведей. Они выходили к людям и на них даже объявили охоту.