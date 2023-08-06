В Новосибирске загорелся 17-этажный дом на Фадеева

Пожар произошел в одной из квартир 17-этажного дома на улице Фадеева в Новосибирске 6 августа. Об этом сообщают очевидцы.

«Задымило верхние этажи, квартира горит на 9 этаже. Приехали пять пожарных машин», — сообщили местные жители Atas.info. В ГУ МЧС Новосибирска уточнили, что возгорание случилось в многоэтажке на Фадеева, 66. Никто не пострадал. «Загорелся балкон в одной из квартир. При помощи автолестницы проникли в квартиру, потушили. Пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе ведомства. На днях в Новосибирске загорелась квартира на улице Макаренко. Вспыхнул чайник и кухонный стол. Спасателям пришлось на руках выносить хозяйку, которая находилась в инвалидном кресле. Читайте также: В Новосибирске сгорел коттедж на улице Овчукова В Новосибирске возобновила работу ЦКБ Академгородка после пожара В Новосибирске из полыхающей квартиры женщину вынесли на руках спасатели