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В Новосибирске загорелся 17-этажный дом на Фадеева

6 августа 2023, 13:00
Пожар произошел в многоэтажке в Новосибирске
Пожар произошел в одной из квартир 17-этажного дома на улице Фадеева в Новосибирске 6 августа. Об этом сообщают очевидцы.

«Задымило верхние этажи, квартира горит на 9 этаже. Приехали пять пожарных машин», — сообщили местные жители Atas.info.

В ГУ МЧС Новосибирска уточнили, что возгорание случилось в многоэтажке на Фадеева, 66. Никто не пострадал.

«Загорелся балкон в одной из квартир. При помощи автолестницы проникли в квартиру, потушили. Пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе ведомства.

На днях в Новосибирске загорелась квартира на улице Макаренко. Вспыхнул чайник и кухонный стол. Спасателям пришлось на руках выносить хозяйку, которая находилась в инвалидном кресле.

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#Алина Шефер#Пожар#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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