В Новосибирске загорелся 17-этажный дом на Фадеева

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
«Задымило верхние этажи, квартира горит на 9 этаже. Приехали пять пожарных машин», — сообщили местные жители Atas.info.
В ГУ МЧС Новосибирска уточнили, что возгорание случилось в многоэтажке на Фадеева, 66. Никто не пострадал.
«Загорелся балкон в одной из квартир. При помощи автолестницы проникли в квартиру, потушили. Пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе ведомства.
На днях в Новосибирске загорелась квартира на улице Макаренко. Вспыхнул чайник и кухонный стол. Спасателям пришлось на руках выносить хозяйку, которая находилась в инвалидном кресле.