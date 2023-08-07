Новосибирская область лидирует по числу утоплений людей в реках

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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«Этим летом крайне сложная обстановка на воде. На 7 августа погибших в 3 раза больше, чем в прошлом году в аналогичный период. Утонули 11 человек в 2023 году, а в 2022-м — 5 сибиряков», — заявил Орлов.
Всего за период с 31 июля по 6 августа в регионе произошло 15 ЧП на неофициальных пляжах. На днях из реки Бердь подняли тело 12-летней школьницы.
Виктор Орлов призвал глав районов Новосибирской области увеличить количество патрулирующих групп у водоемов.