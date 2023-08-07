В Бердске Новосибирской области в религиозной семье выявили возможный очаг кори

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
В Бердске в верующей семье обнаружили возможный случай заражения корью. Пока этот диагноз еще не подтвержден официально.
Об этом информировала главный врач БЦГБ Елена Тоцкая, пишет издание «Бердск онлайн». Сообщение о заболевании поступило медицинскому персоналу в конце прошлой недели. Заразился 4-летний ребенок, однако его родители отказались от госпитализации.
В данной семье, которая состоит из пяти человек, никто не был привит от кори. Специалисты провели проверку в десяти ближайших домах на улице, где проживает заразившийся ребенок. В понедельник, 7 августа, у ребенка были взяты анализы.