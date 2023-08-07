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В Бердске Новосибирской области в религиозной семье выявили возможный очаг кори

7 августа 2023, 09:16
Фото: 1MI
Корью мог заболеть ребенок
В Бердске в религиозной семье возможно выявлен очаг кори: мог заболеть четырехлетний ребенок.

В Бердске в верующей семье обнаружили возможный случай заражения корью. Пока этот диагноз еще не подтвержден официально.

Об этом информировала главный врач БЦГБ Елена Тоцкая, пишет издание «Бердск онлайн». Сообщение о заболевании поступило медицинскому персоналу в конце прошлой недели. Заразился 4-летний ребенок, однако его родители отказались от госпитализации.

В данной семье, которая состоит из пяти человек, никто не был привит от кори. Специалисты провели проверку в десяти ближайших домах на улице, где проживает заразившийся ребенок. В понедельник, 7 августа, у ребенка были взяты анализы.

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#Корь#Общество#Дети#Заражение#Очаги заражения#Бердск#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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