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В Новосибирской области арестовали депутата Людмилу Нефедову за взятки

7 августа 2023, 12:59
Фото: 1MI
Депутата Людмилу Нефедову арестовали за взятки от студентов
Завотделением сельскохозяйственного техникума в Куйбышеве и депутата Людмилу Нефедову взяли под стражу по подозрению в получении взяток. Об этом сообщает судебный департамент Новосибирской области.

По версии следователя Нефедова на посту заведующей отделением «Ветеринарии» в техникуме получала взятки от студентов. Они получали оценки за экзамены, хотя их не сдавали, дипломы. Среди взяткодателей также были иностранцы.

Чиновницу арестовали до 4 октября 2023 года. Ее подозревают в 5 эпизодах преступления.

Известно, что Людмила Нефедова состояла в партии «Единая Россия».

«В случае признания судом ее вины в совершении данного преступления она будет исключена из фракции „Единой России“ и лишена депутатского мандата в соответствии с законодательством Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе регионального отделения «ЕР»
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#Алина Шефер#Единая Россия#Суд#Взятки#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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