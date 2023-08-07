В Новосибирской области арестовали депутата Людмилу Нефедову за взятки

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
По версии следователя Нефедова на посту заведующей отделением «Ветеринарии» в техникуме получала взятки от студентов. Они получали оценки за экзамены, хотя их не сдавали, дипломы. Среди взяткодателей также были иностранцы.
Чиновницу арестовали до 4 октября 2023 года. Ее подозревают в 5 эпизодах преступления.
Известно, что Людмила Нефедова состояла в партии «Единая Россия».
«В случае признания судом ее вины в совершении данного преступления она будет исключена из фракции „Единой России“ и лишена депутатского мандата в соответствии с законодательством Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе регионального отделения «ЕР»