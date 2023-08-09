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Новосибирские следователи заинтересовались падением железобетонной плиты на рабочего

9 августа 2023, 07:21
Фото: pxhere. com
Рабочему на голову упал
В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил техники безопасности на стройке. Ранее от падения железобетонной плиты на голову погиб рабочий.

«Заельцовским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда лицом, ответственным за её проведение, повлекшем по неосторожности смерть человека», — рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

По предварительным данным, инцидент произошел 8 августа на стройке в Калининском районе Новосибирска. Во время строительства на одного из рабочих упала железобетонная плита, в результате чего он скончался на месте.

В Новосибирске на мужчину упала железобетонная плита — он погиб
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#Александр Ляхов#Следственный комитет#Гибель#Стройка#Рабочий#Происшествия#Новосибирск
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