Новосибирские следователи заинтересовались падением железобетонной плиты на рабочего

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
«Заельцовским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда лицом, ответственным за её проведение, повлекшем по неосторожности смерть человека», — рассказали в пресс-службе регионального Следкома.
По предварительным данным, инцидент произошел 8 августа на стройке в Калининском районе Новосибирска. Во время строительства на одного из рабочих упала железобетонная плита, в результате чего он скончался на месте.