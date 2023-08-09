В Новосибирске на мужчину упала железобетонная плита — он погиб

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
В Новосибирске 8 августа в 12:36–13:05 в Калининском районе произошло происшествие.
Как рассказали спасатели МАСС, на улице Объединения на мужчину упала железобетонная плита. Пострадавший погиб на месте.
Его тело было извлечено из-под плиты. Погибшим оказался мужчина 1977 года рождения. Его передали бригаде скорой помощи. Других подробностей инцидента нет.
Напомним, что 15 июня в Новосибирске произошло ЧП — упал строительный кран на стройке «Европейского берега». По официальным данным, погибла женщина-крановщица. Ей было 57 лет.