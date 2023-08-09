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В Новосибирске на мужчину упала железобетонная плита — он погиб

9 августа 2023, 04:17
Фото: 1MI
Неизвестно, при каких обстоятельствах это произошло
В Новосибирске мужчина погиб после того, как на него упала железобетонная плита.

В Новосибирске 8 августа в 12:36–13:05 в Калининском районе произошло происшествие.

Как рассказали спасатели МАСС, на улице Объединения на мужчину упала железобетонная плита. Пострадавший погиб на месте.

Его тело было извлечено из-под плиты. Погибшим оказался мужчина 1977 года рождения. Его передали бригаде скорой помощи. Других подробностей инцидента нет.

Напомним, что 15 июня в Новосибирске произошло ЧП — упал строительный кран на стройке «Европейского берега». По официальным данным, погибла женщина-крановщица. Ей было 57 лет.

Погибшей крановщице на стройке в Новосибирске было 57 лет
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