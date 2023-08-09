Заброшенный архив периода сталинских репрессий нашли в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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Updated Сегодня, 04:55
В Колыванском районе Новосибирской области были найдены старые архивные документы, которые относятся к периоду с 1939 по 1960-е годы. Эту информацию сообщили в сообществе «Территория Сибири» в популярной социальной сети «ВКонтакте».
Документы были обнаружены в заброшенном офисе лесной промышленной компании в селе Пихтовка. Эти бумаги якобы связаны со временем, когда этот район служил местом ссылки и лагерей СИБЛАГа.
«Мы нашли личные дела людей, которых осудили по политической статье 58, а также приказы лесной промышленной компании за период с 1939 по 1960-е годы. Удивительно, но эти документы, будучи гниющим хламом, просто лежали среди развалин офиса», — рассказали сибиряки.
Страницы документов испачкались и слиплись, на бумаге начали размножаться черви, а чернила потекли. Несмотря на это, специалисты пытаются сохранить то, что осталось.
»…В ноябре 1940 года спецпереселенцы из 26-го барака не могли выйти на работу из-за сильного холода. Маркус Рихтер, Герман Шнайдер, Якуб Робинович и Пельц говорят: «Холодно, нет одежды и обуви»», — говорится в документах.
Представители сообщества «Территория Сибири» продолжают исследовать найденные документы и готовят новую экскурсионную программу.