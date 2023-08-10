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Неизвестные обстреливают окна

Неизвестные на Первомайке расстреливают окна

10 августа 2023, 12:00
Фото: pxhere. com
Неизвестные обстреливают окна

В Первомайском районе Новосибирска неизвестные расстреливают окна

В Первомайском районе Новосибирска неизвестные хулиганы регулярно обстреливают окна жилых домов. При этом, по мнению местных жителей, правоохранительные органы бездействуют.

«В Первомайском районе расстреливают окна. Каждый раз, выходя на балкон, обнаруживаю новые отверстия», — написал анонимный автор в посте паблика " АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

При этом, по мнению новосибирца, правоохранительные органы бездействуют. Когда участковый уполномоченный через четыре дня прибыл на происшествие в первый раз, то были слышны выстрелы, но полицейский якобы не отреагировал. Также, со слов анонима, ему было заявлено, что виновных якобы искать не будут.

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Также автор поста обращается к родителям, имеющим дома травматическое оружие. «Поговорите с детьми о том, что это не шутки. Не исключаю, что это дети», — заявил сибиряк.

Новосибирцы вовсю обсуждают инцидент. " Это пневматика с хорошим боем «, — считает Юрий Юрский. " Стреляют из пневматического оружия, а оно не подлежит регистрации. Полицию вызывать нет смысла «, — продолжает тему Татьяна Иванова. " Для пневматики довольно мощно «, — не согласен Сергей Шелестов.

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Также многие из комментаторов сочувствуют автору. «Не пускайте на самотек. Сейчас окна, а потом почувствуют безнаказанность и перейдут на крупные цели», — считает Юлия Горбунова. " Поговорить? Для них это даст нулевой эффект. Только ремнем «, — предлагает новосибирец под псевдонимом Alex Schmidt.

Корреспондентом Atas. info направлен запрос в ГУ МВД по Новосибирской области для выяснения обстоятельств произошедшего.

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#Хулиганство#Соцсети#Происшествия#Новосибирск
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