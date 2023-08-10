Неизвестные на Первомайке расстреливают окна

При этом, по мнению новосибирца, правоохранительные органы бездействуют. Когда участковый уполномоченный через четыре дня прибыл на происшествие в первый раз, то были слышны выстрелы, но полицейский якобы не отреагировал. Также, со слов анонима, ему было заявлено, что виновных якобы искать не будут.