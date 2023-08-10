Неизвестные на Первомайке расстреливают окна

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«В Первомайском районе расстреливают окна. Каждый раз, выходя на балкон, обнаруживаю новые отверстия», — написал анонимный автор в посте паблика " АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
При этом, по мнению новосибирца, правоохранительные органы бездействуют. Когда участковый уполномоченный через четыре дня прибыл на происшествие в первый раз, то были слышны выстрелы, но полицейский якобы не отреагировал. Также, со слов анонима, ему было заявлено, что виновных якобы искать не будут.
Также автор поста обращается к родителям, имеющим дома травматическое оружие. «Поговорите с детьми о том, что это не шутки. Не исключаю, что это дети», — заявил сибиряк.
Новосибирцы вовсю обсуждают инцидент. " Это пневматика с хорошим боем «, — считает Юрий Юрский. " Стреляют из пневматического оружия, а оно не подлежит регистрации. Полицию вызывать нет смысла «, — продолжает тему Татьяна Иванова. " Для пневматики довольно мощно «, — не согласен Сергей Шелестов.
Также многие из комментаторов сочувствуют автору. «Не пускайте на самотек. Сейчас окна, а потом почувствуют безнаказанность и перейдут на крупные цели», — считает Юлия Горбунова. " Поговорить? Для них это даст нулевой эффект. Только ремнем «, — предлагает новосибирец под псевдонимом Alex Schmidt.
Корреспондентом Atas. info направлен запрос в ГУ МВД по Новосибирской области для выяснения обстоятельств произошедшего.