Мэрия Новосибирска не уступит жителям ЖК «Панорама»: бастовать бесполезно

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Published Сегодня, 02:31
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Updated Сегодня, 02:33
Администрация города Новосибирска выразила свою позицию по поводу ситуации, связанной с закрытием проезда возле ЖК «Панорама». В департаменте транспорта городской администрации объяснили причины ограничений.
Напомним, что недавно проезд на улицу Немировича-Данченко возле ЖК «Панорама» был закрыт. Теперь автомобилисты должны ехать под Октябрьским мостом, чтобы попасть на левый берег. Изначально эта ситуация вызвала волну негодования в социальных сетях, а затем переросла в акцию протеста — несколько десятков водителей заблокировали дорогу к ЛДС, требуя отменить запрет.
Представители мэрии отметили, что данное ограничение соответствует интересам жителей всего левобережья и призвано увеличить пропускную способность улицы Немировича-Данченко. Ранее выезд со светофором ограничивал возможность разворота налево, что приводило к пробкам в сторону правого берега.
«Благодаря предпринятым мероприятиям пропускная способность улицы увеличится на 2 полосы в прямом направлении», — подчеркнули в департаменте транспорта.
Кроме запрета на выезд из ЖК, власти также планируют устранить несанкционированную парковку рядом с жилым комплексом.