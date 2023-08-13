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К ЛДС вчера было не проехать

Мэрия Новосибирска не уступит жителям ЖК «Панорама»: бастовать бесполезно

13 августа 2023, 02:31
Фото: atas.info
К ЛДС вчера было не проехать

Мэрия Новосибирска прокомментировала забастовку с закрытым выездом у ЖК «Панорама»

Мэрия Новосибирска прокомментировала скандал с закрытием проезда возле ЖК «Панорама», отметив, что это было сделано ради повышения пропускной способности дороги и в интересах жителей левобережья.

Администрация города Новосибирска выразила свою позицию по поводу ситуации, связанной с закрытием проезда возле ЖК «Панорама». В департаменте транспорта городской администрации объяснили причины ограничений.

Напомним, что недавно проезд на улицу Немировича-Данченко возле ЖК «Панорама» был закрыт. Теперь автомобилисты должны ехать под Октябрьским мостом, чтобы попасть на левый берег. Изначально эта ситуация вызвала волну негодования в социальных сетях, а затем переросла в акцию протеста — несколько десятков водителей заблокировали дорогу к ЛДС, требуя отменить запрет.

Представители мэрии отметили, что данное ограничение соответствует интересам жителей всего левобережья и призвано увеличить пропускную способность улицы Немировича-Данченко. Ранее выезд со светофором ограничивал возможность разворота налево, что приводило к пробкам в сторону правого берега.

«Благодаря предпринятым мероприятиям пропускная способность улицы увеличится на 2 полосы в прямом направлении», — подчеркнули в департаменте транспорта.

Кроме запрета на выезд из ЖК, власти также планируют устранить несанкционированную парковку рядом с жилым комплексом.

Проезд к ЛДС заблокирован — жители ЖК «Панорама» устроили забастовку
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#Эмилия Губарева#Скандал#Автомобилисты#Забастовка#ЛДС#Мэрия Новосибирска#Пробки#Новосибирск#Общество#Город#Транспорт
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