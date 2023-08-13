Мэрия Новосибирска не уступит жителям ЖК «Панорама»: бастовать бесполезно

Напомним, что недавно проезд на улицу Немировича-Данченко возле ЖК «Панорама» был закрыт. Теперь автомобилисты должны ехать под Октябрьским мостом, чтобы попасть на левый берег. Изначально эта ситуация вызвала волну негодования в социальных сетях, а затем переросла в акцию протеста — несколько десятков водителей заблокировали дорогу к ЛДС, требуя отменить запрет.