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Новосибирские активисты ищут запуганную таксистку

«Что за 90-е в стране»: новосибирцы ищут товарищей, пугающих таксистку в Толмачево

14 августа 2023, 12:30
Фото: pxhere. com
Новосибирские активисты ищут запуганную таксистку
В Новосибирске получил развитие скандал с таксисткой в аэропорту Толмачево. Общественники начали искать тех, кто якобы вымогает с нее деньги за право работы с клиентами.

Как сообщил Сиб. фм активист движения под названием «Северные люди», они заняты поисками женщины, чтобы узнать подробности конфликта.

«Мы хотим изучить этот вопрос и понять, что за 90-е у нас в стране. И поговорить с этими таксистами и узнать, почему они не дают ей работать», — заявил сибиряк.

Одновременно с этим от скандального конфликта поспешили откреститься в компании «Такси Толмачево Will Way», занимающейся перевозками пассажиров аэрохаба. По словам директора Дениса Бибко, их логотип и таблички якобы зачастую используют другие агрегаторы. «Мы сами от этого в шоке», — подчеркнул Бибко.

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Ранее в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте» появился анонимный пост женщины, называющей себя работницей городского такси. По ее словам, группа таксистов якобы угрожает ей по национальному признаку и требует деньги за право работать с пассажирами аэропорта Толмачево.

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#Александр Ляхов#Таксист#Такси#Аэропорт Толмачево#Общественники#Активисты#Соцсети#Происшествия#Новосибирск
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