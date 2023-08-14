«Что за 90-е в стране»: новосибирцы ищут товарищей, пугающих таксистку в Толмачево

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Как сообщил Сиб. фм активист движения под названием «Северные люди», они заняты поисками женщины, чтобы узнать подробности конфликта.
«Мы хотим изучить этот вопрос и понять, что за 90-е у нас в стране. И поговорить с этими таксистами и узнать, почему они не дают ей работать», — заявил сибиряк.
Одновременно с этим от скандального конфликта поспешили откреститься в компании «Такси Толмачево Will Way», занимающейся перевозками пассажиров аэрохаба. По словам директора Дениса Бибко, их логотип и таблички якобы зачастую используют другие агрегаторы. «Мы сами от этого в шоке», — подчеркнул Бибко.
Ранее в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте» появился анонимный пост женщины, называющей себя работницей городского такси. По ее словам, группа таксистов якобы угрожает ей по национальному признаку и требует деньги за право работать с пассажирами аэропорта Толмачево.