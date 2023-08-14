Паника посетителей. В Новосибирске закрыли входы и выходы на Центральном рынке

Posted Сегодня, 01:26
Published Сегодня, 01:26
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Updated Сегодня, 01:28
В Новосибирске на Центральном рынке были закрыты несколько входов и выходов одновременно. Это произошло в воскресенье, 13 августа, около 15 часов.
Посетители рынка отметили, что двери на улицах Гоголя и Каменской были закрыты, а работала только зона для питания — Гастрокорт.
Из-за этого некоторые новосибирцы начали паниковать, так как не могли покинуть рынок. В то же время те, кто оказался снаружи, были возмущены тем, что им было запрещено войти на рынок.
Директор рынка Алексей Виноградов пояснил НГС, что работу рынка приостановили из-за проведения санитарного дня, который проводится каждое воскресенье с 17 до 19 часов.