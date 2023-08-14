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Люди не могли выйти из здания

Паника посетителей. В Новосибирске закрыли входы и выходы на Центральном рынке

14 августа 2023, 01:26
Фото: atas.info
Люди не могли выйти из здания

В Новосибирске оказались закрыты входы и выходы на Центральном рынке

В Новосибирске закрыли входы и выходы на Центральном рынке, вызвав панику среди посетителей и возмущение у тех.

В Новосибирске на Центральном рынке были закрыты несколько входов и выходов одновременно. Это произошло в воскресенье, 13 августа, около 15 часов.

Посетители рынка отметили, что двери на улицах Гоголя и Каменской были закрыты, а работала только зона для питания — Гастрокорт.

Из-за этого некоторые новосибирцы начали паниковать, так как не могли покинуть рынок. В то же время те, кто оказался снаружи, были возмущены тем, что им было запрещено войти на рынок.

Директор рынка Алексей Виноградов пояснил НГС, что работу рынка приостановили из-за проведения санитарного дня, который проводится каждое воскресенье с 17 до 19 часов.

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#Новосибирск#Общество#Город#Рынок#Эмилия Губарева
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