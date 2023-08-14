«Цепенели от страха»: каргатцы несколько ночей жили в доме с полтергейстом

Сейчас в доме все спокойно, но каргатцы до сих пор не могут отойти от пережитого ужаса. Стены побелены, шторы и белье постираны, оставшаяся целой кухонная утварь используется в быту. Но люди даже не хотят вспоминать все, что было — настолько это было страшно.