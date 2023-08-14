«Цепенели от страха»: каргатцы несколько ночей жили в доме с полтергейстом

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Как рассказали VN. ru жители села Сумы пенсионерка Валентина и ее сын, «барабашка» начал их изводить несколько дней назад. Страшная сила раскидала по частному дому всю мебель и вещи, а также разлила лимонад и банки с компотом. При этом кухонная утварь летала по помещению и переворачивалась на глазах у пораженных людей.
Местная колдунья выбежала из дома, так ничего и не сделав. Батюшка из местного храма отсутствовал, а настоятель церкви в Чулыме был в отпуске. Разбросанная мебель, испачканные компотом стены и женские крики из-под кровати так напугали сибиряков, что они не ночевали у себя дома.
Тогда Валентине с сыном помог специально приехавший из Новосибирска иеромонах Симеон. Он в течение длительного времени совершал отчитку и освящал жилище вместе с людьми. В разговоре с ними священник заявил, что это может быть черной магией.
Сейчас в доме все спокойно, но каргатцы до сих пор не могут отойти от пережитого ужаса. Стены побелены, шторы и белье постираны, оставшаяся целой кухонная утварь используется в быту. Но люди даже не хотят вспоминать все, что было — настолько это было страшно.