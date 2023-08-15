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Блондинка пропала в Новосибирске

В Новосибирске загадочно пропала 39-летняя блондинка по фамилии Убийко

15 августа 2023, 08:17
Фото: «ДоброСпас – Новосибирск»/1MI
Блондинка пропала в Новосибирске
Миниатюрная блондинка Евгения Убийко бесследно исчезла в Новосибирске. Женщину ищут уже около месяца.
«Сибирячка ушла из дома на улице Татьяны Снежиной и не вернулась 28 июля. О пропаже заявил ее сожитель. Если она уходила на долго, всегда предупреждала об этом мужчину», — рассказали волонтеры «ДоброСпас — Новосибирск».

К поискам помимо добровольцев отряда подключились даже полицейские. Родственники уверяют, что Евгения никогда так надолго не пропадала.

Женщину ищут по следующим приметам: рост 155 см, голубые глаза. Была одета в черные футболку и джинсы, белые кроссовки. С собой был рюкзак.

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#Алина Шефер#Общество#Пропала#Новосибирск#Новосибирская область
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