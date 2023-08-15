В Новосибирске загадочно пропала 39-летняя блондинка по фамилии Убийко

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
«Сибирячка ушла из дома на улице Татьяны Снежиной и не вернулась 28 июля. О пропаже заявил ее сожитель. Если она уходила на долго, всегда предупреждала об этом мужчину», — рассказали волонтеры «ДоброСпас — Новосибирск».
К поискам помимо добровольцев отряда подключились даже полицейские. Родственники уверяют, что Евгения никогда так надолго не пропадала.
Женщину ищут по следующим приметам: рост 155 см, голубые глаза. Была одета в черные футболку и джинсы, белые кроссовки. С собой был рюкзак.