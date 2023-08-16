Девушка из Новосибирска насмерть разбилась в ДТП на Алтае

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:33
Авария произошла 15 августа в селе Шебалино. За рулем автомобиля Toyota Mark II находился 23-летний парень. Он не справился с управлением и слетел в кювет, где на скорости врезался в ЛЭП.
Его пассажиркой была 21-летняя девушка. Она была не пристегнута и погибла.
«Еще молодые люди сбили собаку, когда пытались увернуться от столкновения со столбом. Животное скончалось», — уточнили Atas.info в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Алтай.
Напомним, недавно полицейский сбил маленькую девочку в Новосибирской области. Сначала он сбежал, а потом вернулся и признался в содеянном.