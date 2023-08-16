atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:31

Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Сибирячка погибла в ДТП на Алтае

Девушка из Новосибирска насмерть разбилась в ДТП на Алтае

16 августа 2023, 06:31
Фото: ГУ МВД России по Республике Алтай
Сибирячка погибла в ДТП на Алтае
Пара новосибирцев попала в жесткое ДТП на Алтае, в результате которого погибла девушка. Они врезались в столб.

Авария произошла 15 августа в селе Шебалино. За рулем автомобиля Toyota Mark II находился 23-летний парень. Он не справился с управлением и слетел в кювет, где на скорости врезался в ЛЭП.

Его пассажиркой была 21-летняя девушка. Она была не пристегнута и погибла.

«Еще молодые люди сбили собаку, когда пытались увернуться от столкновения со столбом. Животное скончалось», — уточнили Atas.info в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Алтай.

Напомним, недавно полицейский сбил маленькую девочку в Новосибирской области. Сначала он сбежал, а потом вернулся и признался в содеянном.

Читайте также:
В Новосибирской области полицейского подозревают в жестоком убийстве мужчиныВ Новосибирске проверят детскую площадку из-за получившего травмы мальчикаДепутата из Бердска Светлану Уварову задавил пассажирский автобус — она в реанимации
#ДТП#Алина Шефер#18+#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Мэр Новосибирска объявил готовность номер 1 к ливням и подтоплениям
Вчера, 03:31
Как собирались перейти на сторону ВСУ двое кыштовчан, пойманных ФСБ под Новосибирском
Вчера, 07:28
Дети-актеры из Новосибирска рассказали о съемках в кино
Вчера, 10:26
Кинотеатр им. Маяковского в Новосибирске стоит с голым фасадом — когда сделают ремонт
Вчера, 10:46
Под Новосибирском изнасиловали 12-летнюю школьницу — ей угрожали ножом
Вчера, 09:06
105 из 170 пандусов для инвалидов в Новосибирске находятся в негодном состоянии
Вчера, 02:46