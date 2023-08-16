В Новосибирске несколько машин загорелись ночью недалеко от корпуса НГУ

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
По информации ГУ МЧС региона, полыхали три дорогостоящие иномарки. Сначала загорелась «Тойота Ленд Крузер», потом огонь перебросился на соседние престижные авто.
«Пожарные приехали на место в 04:15. Полностью огонь охватил к тому моменту „Тойота Ленд Крузер“. Также горели „Ауди“ и „Тойота Рав 4“. Общая площадь пожара составила 8 квадратных метров», — сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС региона Павел Винаков.
Как сообщили местные жители VN.ru, возгорание началось неожиданно и сопровождалось звуками, напоминающими взрыв. Но эту информацию в МЧС не подтвердили.
Автомобили потушили в течение 20 минут. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара.