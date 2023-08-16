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Машины загорелись в Новосибирске

В Новосибирске несколько машин загорелись ночью недалеко от корпуса НГУ

16 августа 2023, 07:23
Фото: VN.ru
Машины загорелись в Новосибирске
Несколько машин вспыхнули ночью 16 августа во дворе дома на проспекте Коптюга, 19 в Новосибирске. Местные жители проснулись от шума и запаха гари, доносившихся с парковки.

По информации ГУ МЧС региона, полыхали три дорогостоящие иномарки. Сначала загорелась «Тойота Ленд Крузер», потом огонь перебросился на соседние престижные авто.

«Пожарные приехали на место в 04:15. Полностью огонь охватил к тому моменту „Тойота Ленд Крузер“. Также горели „Ауди“ и „Тойота Рав 4“. Общая площадь пожара составила 8 квадратных метров», — сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС региона Павел Винаков.

Как сообщили местные жители VN.ru, возгорание началось неожиданно и сопровождалось звуками, напоминающими взрыв. Но эту информацию в МЧС не подтвердили.

Автомобили потушили в течение 20 минут. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара.

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#Алина Шефер#Общество#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Пожар#Машины
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