В Новосибирске несколько машин загорелись ночью недалеко от корпуса НГУ

Несколько машин вспыхнули ночью 16 августа во дворе дома на проспекте Коптюга, 19 в Новосибирске. Местные жители проснулись от шума и запаха гари, доносившихся с парковки.

По информации ГУ МЧС региона, полыхали три дорогостоящие иномарки. Сначала загорелась «Тойота Ленд Крузер», потом огонь перебросился на соседние престижные авто. «Пожарные приехали на место в 04:15. Полностью огонь охватил к тому моменту „Тойота Ленд Крузер“. Также горели „Ауди“ и „Тойота Рав 4“. Общая площадь пожара составила 8 квадратных метров», — сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС региона Павел Винаков. Как сообщили местные жители VN.ru, возгорание началось неожиданно и сопровождалось звуками, напоминающими взрыв. Но эту информацию в МЧС не подтвердили. Автомобили потушили в течение 20 минут. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара. Читайте также: В Новосибирске загорелся 17-этажный дом на Фадеева В Новосибирске огородница подбросила кабачки на капоты чужих автомобилей В Новосибирске сгорел коттедж на улице Овчукова