«Чтобы больше не было»: мэр Локоть вновь поклялся убрать шашлычную у Монумента Славы

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
«Мы планируем её убрать, там не место шашлычной. Но собственник, по законодательству, должен получить компенсацию. Поэтому ведем переговоры», — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время традиционной встречи с журналистами.
Стоит отметить, что скандальное кафе «Анталия» находится на территории площади Печали и Скорби рядом с Монументом Славы и в нескольких метрах от Вечного огня. Заведение на Станиславского, 9 прославилось громкой музыкой др часа ночи, алкоголем до 23.00 и надоедливым запахом дыма и шашлыков. Клиентура не отличается рафинированной изысканностью, поэтому там регулярно вспыхивают пьяные драки. Ранее там находилось кафе «Мороженое», но сейчас детям нежелательно находиться возле одиозного места отдыха.
Новосибирцы пытаются закрыть заведение уже на протяжении многих лет, но пока их усилия тщетны. Чем закончится стадия переговоров, пока неизвестно.