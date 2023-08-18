atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Запах шашлыков и громкая музыка раздражают новосибирцев

«Чтобы больше не было»: мэр Локоть вновь поклялся убрать шашлычную у Монумента Славы

18 августа 2023, 09:02
Фото: pxhere. com
Запах шашлыков и громкая музыка раздражают новосибирцев
В Новосибирске снова намерены убрать скандальную шашлычную у Монумента Славы. На этот раз заявлено о проведении переговоров с собственниками.

«Мы планируем её убрать, там не место шашлычной. Но собственник, по законодательству, должен получить компенсацию. Поэтому ведем переговоры», — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время традиционной встречи с журналистами.

Стоит отметить, что скандальное кафе «Анталия» находится на территории площади Печали и Скорби рядом с Монументом Славы и в нескольких метрах от Вечного огня. Заведение на Станиславского, 9 прославилось громкой музыкой др часа ночи, алкоголем до 23.00 и надоедливым запахом дыма и шашлыков. Клиентура не отличается рафинированной изысканностью, поэтому там регулярно вспыхивают пьяные драки. Ранее там находилось кафе «Мороженое», но сейчас детям нежелательно находиться возле одиозного места отдыха.

Новосибирцы пытаются закрыть заведение уже на протяжении многих лет, но пока их усилия тщетны. Чем закончится стадия переговоров, пока неизвестно.

Читайте также:
Портят надгробия и мусорят. Подростки оскверняют могилы под Новосибирском
#Александр Ляхов#Кафе#Монумент Славы#Мэрия Новосибирска#Город#Новосибирск#Анатолий Локоть
Подпишитесь
Врач ФК «Новосибирск» спас бойца СВО и пассажирку рейса «Новосибирск-Москва»
Сегодня, 03:26
«Дура или тварь»: блогер Goblin оскорбил мать мобилизованного из Новосибирска
Вчера, 09:18
В Новосибирске чаще всего подделывают купюры 5000 рублей
Вчера, 06:59
В зоне СВО погиб главный тренер сборной НСО по самбо Сергей Лепяхов
Сегодня, 04:57
Под Новосибирском родители погибшего на СВО героя делят в суде посмертную выплату
Сегодня, 03:40
Нехватка учителей в школах Новосибирска. Почему многие уходят в репетиторство
Вчера, 02:20