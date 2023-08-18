«Чтобы больше не было»: мэр Локоть вновь поклялся убрать шашлычную у Монумента Славы

Стоит отметить, что скандальное кафе «Анталия» находится на территории площади Печали и Скорби рядом с Монументом Славы и в нескольких метрах от Вечного огня. Заведение на Станиславского, 9 прославилось громкой музыкой др часа ночи, алкоголем до 23.00 и надоедливым запахом дыма и шашлыков. Клиентура не отличается рафинированной изысканностью, поэтому там регулярно вспыхивают пьяные драки. Ранее там находилось кафе «Мороженое», но сейчас детям нежелательно находиться возле одиозного места отдыха.