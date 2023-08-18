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В Новосибирске 20-летняя девушка организовала подпольное казино

В Новосибирске 20-летняя девушка организовала подпольное казино

18 августа 2023, 06:21
Фото: 1MI
Молодую сибирячку обвиняют в организации подпольного казино в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, 20-летня девушка незаконно открыла казино на улице Зыряновская, 55, которое работало с мая по июль 2022 года. Она, как хозяйка, контролировала работу игорного зала, занималась бухгалтерией и прочим.

В казино вломились силовики с проверкой и нашли игровые автоматы, компьютеры и другое. Задержали владелицу. В отношении нее возбудили уголовное дело.

Уголовное дело будет направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд Новосибирска.

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#Алина Шефер#Подпольное казино#Уголовное дело#Организация казино#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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