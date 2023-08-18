В Новосибирске 20-летняя девушка организовала подпольное казино

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
По версии следствия, 20-летня девушка незаконно открыла казино на улице Зыряновская, 55, которое работало с мая по июль 2022 года. Она, как хозяйка, контролировала работу игорного зала, занималась бухгалтерией и прочим.
В казино вломились силовики с проверкой и нашли игровые автоматы, компьютеры и другое. Задержали владелицу. В отношении нее возбудили уголовное дело.
Уголовное дело будет направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд Новосибирска.