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Published Сегодня, 07:55

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Продуктовый загорелся на рынке в Новосибирске

В Новосибирске загорелся продуктовый магазин на Ленинском рынке

18 августа 2023, 07:55
Фото: ГУ МЧС НСО
Продуктовый загорелся на рынке в Новосибирске
Пожар произошел в продуктовом отделе Ленинского рынка в Новосибирске 18 августа. Очевидцы сообщают Atas.info об эвакуации и сильном задымлении в округе.

По словам посетителей, из здания идет густой дым, а вот огня никто не видит. На место уже приехали пожарные бригады.

«О пожаре в здании рынка на улице Плахотного 2а сообщили около 13 часов дня. Выяснилось, что горит деревянная перегородка в продуктовом павильоне на площади 60 кв. м.», — сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС региона Павел Винаков.

Возгорание потушили за 40 минут. Никто не пострадал. Этот павильон временно перекрыли.

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#Алина Шефер#Пожар#Рынок#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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