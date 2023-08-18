В Новосибирске загорелся продуктовый магазин на Ленинском рынке

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
По словам посетителей, из здания идет густой дым, а вот огня никто не видит. На место уже приехали пожарные бригады.
«О пожаре в здании рынка на улице Плахотного 2а сообщили около 13 часов дня. Выяснилось, что горит деревянная перегородка в продуктовом павильоне на площади 60 кв. м.», — сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС региона Павел Винаков.
Возгорание потушили за 40 минут. Никто не пострадал. Этот павильон временно перекрыли.