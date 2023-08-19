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Posted Сегодня, 03:48

Published Сегодня, 03:48

Modified Сегодня, 03:50

Updated Сегодня, 03:50

Погода слегка испортится

Грозовой ныряющий циклон идет в Новосибирск

19 августа 2023, 03:48
Фото: 1MI
Погода слегка испортится

В Новосибирске ожидается грозовой ныряющий циклон

В Новосибирск придет грозовой ныряющий циклон, который принесет мощные ливни и шквалистый ветер.

В субботу, 19 августа, в Новосибирск придет циклон с запада. Он принесет кратковременные ливни на фоне теплой погоды. Скорость воздушных потоков будет довольно высокой, что приведет к быстрой смене погоды.

В эти выходные ожидаются дожди, грозы и шквалистый ветер со скоростью от 13 до 18 м/с. Температура воздуха будет составлять +19…+21 °C.

В начале следующей недели, 21 августа, ожидается небольшое повышение температуры до +22 °C, без осадков.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Город#Циклон#Погода
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