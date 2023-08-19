Грозовой ныряющий циклон идет в Новосибирск

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Published Сегодня, 03:48
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В субботу, 19 августа, в Новосибирск придет циклон с запада. Он принесет кратковременные ливни на фоне теплой погоды. Скорость воздушных потоков будет довольно высокой, что приведет к быстрой смене погоды.
В эти выходные ожидаются дожди, грозы и шквалистый ветер со скоростью от 13 до 18 м/с. Температура воздуха будет составлять +19…+21 °C.
В начале следующей недели, 21 августа, ожидается небольшое повышение температуры до +22 °C, без осадков.