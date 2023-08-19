Почему Яблочный Спас — главный из трех Спасов в августе 2023 для православных

Изначально праздник Преображения Господня был приурочен церковью ко сбору винограда (особенно в Греции), чтобы вытравить языческое поклонение Вакху (Дионису). В католичестве отдельно 6 августа (по григорианскому календарю) связано с победой над турками под Белградом в 1456 году. Весть о данном событии пришла в Рим именно в этот день.