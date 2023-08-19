Почему Яблочный Спас — главный из трех Спасов в августе 2023 для православных

Posted Сегодня, 21:55
Published Сегодня, 21:55
Modified Сегодня, 21:55
Updated Сегодня, 21:55
В народе праздник, отмечаемый 19 августа, называют Яблочным Спасом. Почему именно Яблочным, а не, например, Ягодным? Постараемся ответить на этот вопрос.
Во-первых, август у восточных славян считался месяцем, когда, по поверьям, природа поворачивается к осени и зиме. Именно поэтому на него и приходится праздник урожая. С приходом христианства народные традиции просто приобрели иную форму.
Во-вторых, «Яблочный Спас» означал «спасти яблоки» — плоды урожая. Поэтому в этот день их освящали в храме. Почему именно яблоки? Дело в том, что фрукты заменили собой виноградную лозу, характерную для Востока.
К тому же, яблоки, по поверьям, раздают в раю (особенно умершим детям). Поэтому для части православных христиан до сих пор страшным грехом считается есть яблоки до праздника.
Изначально праздник Преображения Господня был приурочен церковью ко сбору винограда (особенно в Греции), чтобы вытравить языческое поклонение Вакху (Дионису). В католичестве отдельно 6 августа (по григорианскому календарю) связано с победой над турками под Белградом в 1456 году. Весть о данном событии пришла в Рим именно в этот день.
Но связаны ли праздники? И да, и нет. Согласно православной традиции, в этот день не считается зазорным освятить плоды урожая как благодарность Богу (что сочетается с верованиями). Но строгого приказа нет.
19 августа — день, когда стоит сходить в храм и вспомнить Христа. Неслучайно праздник сочетается со внутренним преображением. А дальше можно прийти домой и приготовить шарлотку.