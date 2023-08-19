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Яблоки в этот день освящают по желанию

Почему Яблочный Спас — главный из трех Спасов в августе 2023 для православных

18 августа 2023, 21:55
Фото: pxhere. com
Яблоки в этот день освящают по желанию
19 августа православные новосибирцы встретят Преображение Господне. На этот же день придется и Яблочный Спас. Связаны ли праздники и почему Спас называют Яблочным — в материале Atas. info.

Почему Спас называют Яблочным

В народе праздник, отмечаемый 19 августа, называют Яблочным Спасом. Почему именно Яблочным, а не, например, Ягодным? Постараемся ответить на этот вопрос.

Во-первых, август у восточных славян считался месяцем, когда, по поверьям, природа поворачивается к осени и зиме. Именно поэтому на него и приходится праздник урожая. С приходом христианства народные традиции просто приобрели иную форму.

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Во-вторых, «Яблочный Спас» означал «спасти яблоки» — плоды урожая. Поэтому в этот день их освящали в храме. Почему именно яблоки? Дело в том, что фрукты заменили собой виноградную лозу, характерную для Востока.

К тому же, яблоки, по поверьям, раздают в раю (особенно умершим детям). Поэтому для части православных христиан до сих пор страшным грехом считается есть яблоки до праздника.

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Преображение Господне и Яблочный Спас — одно и то же?

Изначально праздник Преображения Господня был приурочен церковью ко сбору винограда (особенно в Греции), чтобы вытравить языческое поклонение Вакху (Дионису). В католичестве отдельно 6 августа (по григорианскому календарю) связано с победой над турками под Белградом в 1456 году. Весть о данном событии пришла в Рим именно в этот день.

Но связаны ли праздники? И да, и нет. Согласно православной традиции, в этот день не считается зазорным освятить плоды урожая как благодарность Богу (что сочетается с верованиями). Но строгого приказа нет.

19 августа — день, когда стоит сходить в храм и вспомнить Христа. Неслучайно праздник сочетается со внутренним преображением. А дальше можно прийти домой и приготовить шарлотку.

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#Александр Ляхов#Праздник#Православие#Церковь#Традиции#Культура#Новосибирск
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