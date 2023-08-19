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График изменится

После 22.00 не уехать. В Новосибирске сократили график работы трамваев из-за ремонта

19 августа 2023, 04:37
Фото: 1MI
График изменится

В Новосибирске сократили график работы трамваев из-за ремонта

График работы трамваев в Новосибирске был сокращен на время ремонта, который включает демонтаж реверсивного движения и укладку рельсов на улице Сибиряков-Гвардейцев.

В Новосибирске было решено изменить график работы трамваев на время проведения ремонтных работ. В выходные дни, 19 и 20 августа, трамваи будут ходить по сокращенному расписанию. В субботу они прекратят свою работу на час раньше — в 22:00, а в воскресенье начнут движение на два с половиной часа позже обычного — с 8 утра.

Причиной временных изменений стали ремонтные работы, связанные с демонтажем реверсивного движения и укладкой новых рельсов. В данный момент производится ремонт двухпутного участка трамвайного пути по улице Сибиряков-Гвардейцев.

Муниципальному казенному учреждению «ЦУГАЭТ» было поручено организовать контроль за движением трамваев, а также вести учет выполненных рейсов.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Город#Ремонт#Трамваи
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