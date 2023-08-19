После 22.00 не уехать. В Новосибирске сократили график работы трамваев из-за ремонта

В Новосибирске было решено изменить график работы трамваев на время проведения ремонтных работ. В выходные дни, 19 и 20 августа, трамваи будут ходить по сокращенному расписанию. В субботу они прекратят свою работу на час раньше — в 22:00, а в воскресенье начнут движение на два с половиной часа позже обычного — с 8 утра.