После 22.00 не уехать. В Новосибирске сократили график работы трамваев из-за ремонта

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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В Новосибирске было решено изменить график работы трамваев на время проведения ремонтных работ. В выходные дни, 19 и 20 августа, трамваи будут ходить по сокращенному расписанию. В субботу они прекратят свою работу на час раньше — в 22:00, а в воскресенье начнут движение на два с половиной часа позже обычного — с 8 утра.
Причиной временных изменений стали ремонтные работы, связанные с демонтажем реверсивного движения и укладкой новых рельсов. В данный момент производится ремонт двухпутного участка трамвайного пути по улице Сибиряков-Гвардейцев.
Муниципальному казенному учреждению «ЦУГАЭТ» было поручено организовать контроль за движением трамваев, а также вести учет выполненных рейсов.