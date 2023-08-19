В Новосибирск привезли новый орган из Филиппин в католический храм

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Звучание зарубежного музыкального инструмента прихожане послушали 17 августа в храме на Максима Горького, 94. Следить за этим событием сибирякам предлагают в группе «Органные концерты в Соборе на Горького 100» во «ВКонтакте».
Орган изготовила фирма «Диего Сера Оrganbuilders». Он имеет два мануала, 24 регистра, 1500 труб.
Его доставили в столицу Сибири еще весной. Сейчас специалисты занимаются настройкой инструмента.