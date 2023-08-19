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Published Сегодня, 12:06

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Updated Сегодня, 12:08

Новый орган прозвучал в католическом храме Новосибирска

В Новосибирск привезли новый орган из Филиппин в католический храм

19 августа 2023, 12:06
Фото: 1MI
Новый орган прозвучал в католическом храме Новосибирска
Новый орган прозвучал в католическом храме Новосибирска. Его привезли к нам из Филиппин.

Звучание зарубежного музыкального инструмента прихожане послушали 17 августа в храме на Максима Горького, 94. Следить за этим событием сибирякам предлагают в группе «Органные концерты в Соборе на Горького 100» во «ВКонтакте».

Орган изготовила фирма «Диего Сера Оrganbuilders». Он имеет два мануала, 24 регистра, 1500 труб.

Его доставили в столицу Сибири еще весной. Сейчас специалисты занимаются настройкой инструмента.

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#Алина Шефер#Католики#Храмы#Музыка#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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