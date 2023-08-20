В центре «Звезда» можно пройти военную подготовку в условиях, приближенных к боевым

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
Глава региона поблагодарил организаторов центра военно-прикладной допподготовки: «За помощь и поддержку спасибо, помощь бесценная, фактически полигон теперь становится испытательной лабораторией. Минпромторг находится в постоянном поиске новых производителей, взаимодействует с самодеятельными конструкторами, и конечно прицелы, защиту, беспилотники — всё, что есть возможность испытать и получить оценку действующих военных — это для нас бесценно.
Также мне важно получить обратную связь от первой группы участников программы «Звезда». На старте я потребовал, чтобы программа была максимально насыщенная, чтобы ни минуты продыха не было, чтобы у участников не возникло ощущения отпуска, каникул для развлечения».
Андрей Травников пожелал удачи занимающимся в завершении подготовки и попросил рассказать их о работе центра своим родным и близким, друзьям, поделиться этой информацией в соцсетях:
«У кого в крови армейский зуд остался, кто хочет проверить, готов он защищать Родину или нет — чтобы все могли воспользоваться программой „Звезда“. Она будет продолжаться, мы предусмотрели возможность для занятий одновременно четырёх групп. Будут желающие — увеличим набор. Так что просьба — дать обратную связь. Конечно, мы осознаём, что за 14 дней полноценную подготовку пройти невозможно, но эта программа даёт шанс себя попробовать, а там уже каждый сам решит, использовать эти навыки в гражданской жизни или продолжить подготовку уже в составе кадровых подразделений. Поблажек не будет, программа будет только усложняться и насыщаться, подход строгий: кто не выдержал и сбежал домой на день-два — из участия в программе исключаем. В „Звезде“ не пионерские игры — всё серьёзно», — подчеркнул Губернатор.
В октябре 2022 года на базе НВВКУ для подготовки добровольцев и мобилизованных была создана Новосибирская региональная общественная организация по развитию тактических дисциплин «Звезда». В декабре 2022 года — были открыты учебные классы и испытательная лаборатория.
Цель создания организации — подготовка специалистов в соответствии с современными реалиями ведения боевых действий. Обучение в режиме интенсива проходит в условиях, максимально приближенных к реальным полевым. Инструкторами, имеющими опыт боевых действий, в том числе в СВО, применяются современные методики обучения.
При поддержке Новосибирской области и в сотрудничестве с НВВКУ была создана материально-техническая база, которая позволяет выполнять полный комплекс тактических упражнений. «Звезда» располагает учебными помещениями с современным оборудованием, симуляторами полётов БПЛА, лазерным тиром, а также отдельным общежитием и полевым лагерем на 150 человек.
Мощности учебного центра «Звезда» позволяют удовлетворить назревшую потребность в начальной военной и профессиональной военной подготовке разных групп населения.
Дальнейшие направления работы НРОО РАТД «Звезда»: увеличение количества дисциплин, создание собственного производства БПЛА, развитие испытательной лаборатории БПЛА, открытие аналитического центра обработки медиа-информации, ИТ-центра по работе с искусственным интеллектом.
Стало известно, когда в школах Новосибирска будет введена начальная военная подготовка.