atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:50

Published Сегодня, 08:50

Modified Сегодня, 08:52

Updated Сегодня, 08:52

Изображение материала

В Новосибирске названа дата введения начальной военной подготовки в школах

9 апреля 2023, 08:50
Фото: 1MI
Ученики 10-11 классов пройдет военную подготовку - это традиционное мероприятие
В министерстве образования Новосибирской области сообщили, в каких классах школ Новосибирска введут курсы начальной военной подготовки.

Курсы по основам военной подготовки начнут проводить с 1 сентября 2023 года в новосибирских школах. Касается это учеников 10-х и 11-х классов.

Юноши изучат модули по федеральной образовательной программе. В планах, отметили в Минобре, традиционное проведение пятидневных сборов для 10-классников.

Также известно, что военную подготовку начнут проводить преподаватели ОБЖ, сообщает РБК Новосибирск. Напомним, что в Новосибирской области проходит весенний призыв-2023. Военный комиссар назвал число новосибирцев, которых призовут в армию. 

Сколько новосибирцев призовут в армию - военный комиссар Кудрявцев о весеннем призыве
Узнать подробнее
Военные назвали болезни, которые симулируют призывники в Новосибирске, чтобы откосить
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Армия#Школа#Школьники#Военные#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Сердце бьется, руки оружие держать могут - доброволец без ног хочет вернуться на СВО
6 апреля 11:17
Нейросеть показала, как будет выглядеть Новосибирск в 3023 году
Вчера, 01:22
Пошлина, фрахт, автовоз: как подорожали «праворульные» автомобили для новосибирцев
7 апреля 13:12
Бойцы элитного батальона «Вега» из Новосибирска едва не погибли в зоне СВО
Сегодня, 04:01
В Новосибирске загорелось строящееся здание ЖК «Расцветай на Красном»
Сегодня, 04:10
Известная телеведущая Елена Малышева объявила Новосибирск центром России
Сегодня, 02:45