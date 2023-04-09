В Новосибирске названа дата введения начальной военной подготовки в школах

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Updated Сегодня, 08:52
Курсы по основам военной подготовки начнут проводить с 1 сентября 2023 года в новосибирских школах. Касается это учеников 10-х и 11-х классов.
Юноши изучат модули по федеральной образовательной программе. В планах, отметили в Минобре, традиционное проведение пятидневных сборов для 10-классников.
Также известно, что военную подготовку начнут проводить преподаватели ОБЖ, сообщает РБК Новосибирск. Напомним, что в Новосибирской области проходит весенний призыв-2023. Военный комиссар назвал число новосибирцев, которых призовут в армию.