В Новосибирске выпустили из-под ареста скандального театрала Кулябина

При этом сам сибиряк не согласен с предъявленными обвинениями. В январе нынешнего года его задержали, позже поместив под домашний арест. При этом в защиту худрука выступили руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин, и глава Театра Наций Евгений Миронов.