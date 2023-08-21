atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:31

Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Александра Кулябина выпустили из-под домашнего ареста

В Новосибирске выпустили из-под ареста скандального театрала Кулябина

21 августа 2023, 11:31
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
Александра Кулябина выпустили из-под домашнего ареста
В Новосибирске изменили меру пресечения бывшему директору театра «Красный факел» Александру Кулябину. Ему запрещен ряд действий.
«Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 21.08.2023 в отношении Кулябина А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, мера пресечения изменена с домашнего ареста на запрет определенных действий», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции» социальной сети «ВКонтакте».

Новосибирцу запрещено выходить в Интернет, совершать звонки по мобильному телефону и отправлять письма посредством электронной почты. Кроме того, для Кулябина установлен «комендантский час» и запрет на посещение массовых мероприятий.

В чем обвиняют директора новосибирского театра "Красный факел" Александра Кулябина
Узнать подробнее

Бывшего директора театра «Красный факел» Александра Кулябина обвиняют в растрате. По версии следствия, он незаконно выплатил экс-режиссеру и своему сыну Тимофею Кулябину свыше 1,8 миллиона рублей и присвоил дорогой компьютер.

При этом сам сибиряк не согласен с предъявленными обвинениями. В январе нынешнего года его задержали, позже поместив под домашний арест. При этом в защиту худрука выступили руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин, и глава Театра Наций Евгений Миронов.

Райкин и Миронов выступили поручителями экс-директора "Красного факела" Кулябина
Узнать подробнее
Читайте также:
На реставрацию легендарного театра «Старый дом» в Новосибирске уйдет свыше миллиарда
#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Театр#Суд
Подпишитесь
«Все когда-то уходят»: Ушел в отставку старейший глава района Новосибирской области
Сегодня, 08:34
Фотограф из Новосибирска сделала фото озера в форме сердца на Камчатке
Сегодня, 04:01
Довоенные корпуса крупнейшего в Европе оловозавода сносят в Новосибирске
Сегодня, 03:39
Рейтинг женских консультаций Новосибирска на основе отзывов 2GIS
Вчера, 17:17
Депутат Антонов из Новосибирска прокомментировал потерю станции «Луна-25»
Сегодня, 02:54
Стала известна погода на последние дни августа в Новосибирске
19 августа, 08:12