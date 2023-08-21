В Новосибирске выпустили из-под ареста скандального театрала Кулябина

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
«Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 21.08.2023 в отношении Кулябина А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, мера пресечения изменена с домашнего ареста на запрет определенных действий», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции» социальной сети «ВКонтакте».
Новосибирцу запрещено выходить в Интернет, совершать звонки по мобильному телефону и отправлять письма посредством электронной почты. Кроме того, для Кулябина установлен «комендантский час» и запрет на посещение массовых мероприятий.
Бывшего директора театра «Красный факел» Александра Кулябина обвиняют в растрате. По версии следствия, он незаконно выплатил экс-режиссеру и своему сыну Тимофею Кулябину свыше 1,8 миллиона рублей и присвоил дорогой компьютер.
При этом сам сибиряк не согласен с предъявленными обвинениями. В январе нынешнего года его задержали, позже поместив под домашний арест. При этом в защиту худрука выступили руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин, и глава Театра Наций Евгений Миронов.