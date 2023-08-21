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Пациентка клиники «1+1» скончалась после укола

В Новосибирской области пациентка клиники умерла от укола врача

21 августа 2023, 07:00
Фото: 1MI
Пациентка клиники «1+1» скончалась после укола
Пациентка частной клиники «1+1» в Новосибирской области внезапно скончалась после укола. Дочь погибшей написала заявление в полицию.

Трагедия произошла 14 августа в филиале клиники в Бердске. Женщина пришла на очередную процедуру к нейрохирургу Евстафию Мелидию, он сделал ей укол, от которого она скончалась.

Как рассказали Atas.info люди, знакомые с ситуацией, теперь с врачом намеревается судиться дочь погибшей. Коллеги не верят в то, что этот опытнейший нейрохирург мог совершить ошибку. По их мнению, это трагическая случайность.

«В настоящее время проводится судебная экспертиза по выяснению причин произошедшего. Создана врачебная комиссия, которая расследует этот случай. Процедуру проводил один из опытнейших нейрохирургов региона, кандидат мед наук. Это была не первая процедура данной пациентки, предыдущие прошли успешно. До выяснения обстоятельств, приведших к смерти данной пациентки, никакой другой информации дать не представляется возможным», — рассказали Atas.info представители клиники для всей семьи «1+1».

Напомним, ранее в Новосибирске в клинику «1+1» ворвались приставы и силовики. Они мешали работе врачей, выносили всех пациентов на улицу.

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#Клиника#Врач#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#18+#Алина Шефер
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