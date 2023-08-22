Под Новосибирском заяц случайно уехал в машине с грибником

Заяц запрыгнул в машину к грибнику Константину Левкину и уехал с ним из леса в Новосибирской области. Мужчина рассказал, как обнаружил зверя и что с ним сделал.

Эта ситуация произошла на окраине Искитимского района. Пока сибиряк собирал грибы, в его автомобиль попал незваный пассажир — заяц. Только заметил его мужчина не сразу. «Заяц тихо проник в машину, наверно, искал чем поживиться. Спрятался среди ящиков. Я его обнаружил в пути. Пришлось развернуться и отправить его назад в лес», — рассказал Константин. Новосибирец добавил, что животные в лесах сейчас не голодают. Идет сезон грибов и ягод. Люди умудряются даже находить редкие дикоросы, о которых мы писали ранее. В Новосибирске нашли редкий черный гриб в виде запеченного картофеля Узнать подробнее Читайте также: Под Новосибирском сибиряки нашли редкий гриб в форме звезды Эколог из Новосибирской области назвал места, где нельзя собирать грибы