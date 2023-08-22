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Published Сегодня, 14:29

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Под Новосибирском заяц случайно уехал в машине с грибником

Под Новосибирском заяц случайно уехал в машине с грибником

22 августа 2023, 14:29
Фото: freepik.com
Заяц запрыгнул в машину к грибнику Константину Левкину и уехал с ним из леса в Новосибирской области. Мужчина рассказал, как обнаружил зверя и что с ним сделал.

Эта ситуация произошла на окраине Искитимского района. Пока сибиряк собирал грибы, в его автомобиль попал незваный пассажир — заяц. Только заметил его мужчина не сразу.

«Заяц тихо проник в машину, наверно, искал чем поживиться. Спрятался среди ящиков. Я его обнаружил в пути. Пришлось развернуться и отправить его назад в лес», — рассказал Константин.

Новосибирец добавил, что животные в лесах сейчас не голодают. Идет сезон грибов и ягод. Люди умудряются даже находить редкие дикоросы, о которых мы писали ранее.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Грибы#Заяц
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