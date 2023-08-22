Под Новосибирском заяц случайно уехал в машине с грибником

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Эта ситуация произошла на окраине Искитимского района. Пока сибиряк собирал грибы, в его автомобиль попал незваный пассажир — заяц. Только заметил его мужчина не сразу.
«Заяц тихо проник в машину, наверно, искал чем поживиться. Спрятался среди ящиков. Я его обнаружил в пути. Пришлось развернуться и отправить его назад в лес», — рассказал Константин.
Новосибирец добавил, что животные в лесах сейчас не голодают. Идет сезон грибов и ягод. Люди умудряются даже находить редкие дикоросы, о которых мы писали ранее.