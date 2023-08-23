В Бердске автозак врезался в ограждение на трассе

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Как сообщает «Бердск Онлайн», авария произошла около 15 часов на федеральной трассе Р-256 в районе СНТ «Вега». Автомобиль врезался в ограждение, в результате чего у него помялся бампер. При этом никто не пострадал.
Вопреки слухам о бегстве заключенных, всех людей перевезли в резервный автомобиль. По данным ГУ МВД по Новосибирской области, на месте происшествия работало большое количество сотрудников правоохранительных органов, что связано с необходимостью перегрузки спецконтингента. Причины ДТП пока неизвестны.