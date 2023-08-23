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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Автомобиль с заключенными попал в ДТП

В Бердске автозак врезался в ограждение на трассе

23 августа 2023, 12:28
Фото: 1MI
Автомобиль с заключенными попал в ДТП
В Бердске произошла авария с автомобилем, перевозившим заключенных. Машина умудрилась врезаться в ограждение.

Как сообщает «Бердск Онлайн», авария произошла около 15 часов на федеральной трассе Р-256 в районе СНТ «Вега». Автомобиль врезался в ограждение, в результате чего у него помялся бампер. При этом никто не пострадал.

Вопреки слухам о бегстве заключенных, всех людей перевезли в резервный автомобиль. По данным ГУ МВД по Новосибирской области, на месте происшествия работало большое количество сотрудников правоохранительных органов, что связано с необходимостью перегрузки спецконтингента. Причины ДТП пока неизвестны.

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#Происшествия#ДТП#Заключенные#Бердск#Александр Ляхов
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