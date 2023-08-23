В Новосибирске Toyota Land Cruiser переехала самокатчика на «зебре»

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Местные жители видели, как водитель иномарки проезжая по улице Дуси Ковальчук в сторону Вавилова сбил парня на электросамокате. Молодой человек, не спешившись, пересекал пешеходный переход.
«На самокате разъезжал 21-летний парень. На место вызвали скорую, врачи его осмотрели и увезли в больницу», — прокомментировали ДТП сотрудники ГИБДД Новосибирска.
Кто прав, а кто виноват в этой аварии сейчас выясняют правоохранители. Инспекторы напоминают, что самокатчикам и велосипедистам необходимо спешиваться при переходе дороги.