atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Самокатчик попал под колеса внедорожника в Новосибирске

В Новосибирске Toyota Land Cruiser переехала самокатчика на «зебре»

23 августа 2023, 09:52
Фото: atas.info
Самокатчик попал под колеса внедорожника в Новосибирске
Самокатчик попал под колеса внедорожника Toyota Land Cruiser на пешеходном переходе в Новосибирске 23 августа. Об этом сообщают очевидцы.

Местные жители видели, как водитель иномарки проезжая по улице Дуси Ковальчук в сторону Вавилова сбил парня на электросамокате. Молодой человек, не спешившись, пересекал пешеходный переход.

«На самокате разъезжал 21-летний парень. На место вызвали скорую, врачи его осмотрели и увезли в больницу», — прокомментировали ДТП сотрудники ГИБДД Новосибирска.

Кто прав, а кто виноват в этой аварии сейчас выясняют правоохранители. Инспекторы напоминают, что самокатчикам и велосипедистам необходимо спешиваться при переходе дороги.

Читайте также:
Женщина на «Мерседесе» сбила 8-летнего ребенка на самокате в НовосибирскеВ Новосибирске водитель Honda сбил 6-летнюю девочку на самокатеВ Новосибирске женщина набросилась на детей и отобрала самокат
#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#ДТП#18+
Подпишитесь
Жара до +27 °С снова придет в Новосибирск — вместе с густыми туманами
Вчера, 02:59
«Погибла со своим парнем»: школьница из Новосибирска погибла в коллекторе Москвы
Сегодня, 04:39
В Новосибирской области произошло землетрясение в 3,9 балла
Вчера, 10:19
Магазины «Лента» начали покидать Новосибирск — с чем это связано
Вчера, 07:13
Жуткий индекс преступности делает Новосибирск криминальной столицей Сибири
Сегодня, 05:44
Грунт провалился под пятиэтажным домом на Богаткова в Новосибирске
Сегодня, 09:12