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Published Сегодня, 04:18

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Updated Сегодня, 04:20

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В Новосибирске женщина набросилась на детей и отобрала самокат

25 июня 2023, 04:18
Фото: atas.info
Шум, который издавали самокатчики, разозлил женщину
Конфликт между местной жительницей и подростками произошел в подъезде одного из домов по улице Гребенщикова

Скандальная ситуация произошла в подъезде № 2 дома по адресу Гребенщикова, 1 в Калининском районе Новосибирска. На видео, которое опубликовано в паблике АСТ-54 видно, что дети лет 12-14 пытаются уговорить женщину отдать им трюковый самокат, который дама держит в руках.

Шум, который издавали самокатчики, разозлил женщину
Видео: atas.info

Судя по словам женщины, которые она перемежает отборной бранью, она давно ведет спор с детьми, которые катаются на самокатах у нее под окнами. Специальной площадки для этого в районе нет, и грохот жестких колес во время выполнения трюков жительницу сильно нервирует. В итоге женщина, которая собиралась забрать самокат с собой, бросила его в сторону подростков и уехала на лифте вверх.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД Новосибирской области, полиция начала проверку инцидента.

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#Дети#Самокаты#Скандал#Общество#Новосибирск#Видео
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