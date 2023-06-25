Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Скандальная ситуация произошла в подъезде № 2 дома по адресу Гребенщикова, 1 в Калининском районе Новосибирска. На видео, которое опубликовано в паблике АСТ-54 видно, что дети лет 12-14 пытаются уговорить женщину отдать им трюковый самокат, который дама держит в руках.
Судя по словам женщины, которые она перемежает отборной бранью, она давно ведет спор с детьми, которые катаются на самокатах у нее под окнами. Специальной площадки для этого в районе нет, и грохот жестких колес во время выполнения трюков жительницу сильно нервирует. В итоге женщина, которая собиралась забрать самокат с собой, бросила его в сторону подростков и уехала на лифте вверх.
Как сообщили в пресс-службе ГУВД Новосибирской области, полиция начала проверку инцидента.