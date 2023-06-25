Судя по словам женщины, которые она перемежает отборной бранью, она давно ведет спор с детьми, которые катаются на самокатах у нее под окнами. Специальной площадки для этого в районе нет, и грохот жестких колес во время выполнения трюков жительницу сильно нервирует. В итоге женщина, которая собиралась забрать самокат с собой, бросила его в сторону подростков и уехала на лифте вверх.