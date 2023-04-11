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В Новосибирске закрыли дело о смерти девочки, разбившейся на самокате в детсаду

11 апреля 2023, 03:23
Фото: 1MI
Девочка умерла после падения
Причина смерти девочки, которая разбилась на самокате в детском саду Новосибирска, не связана с падением, о чем заявляют источники СМИ в правоохранительных органах.

Шокирующая трагедия произошла днем 18 августа в Советском районе Новосибирска – в тот день 5-летняя девочка каталась на самокате, упала и погибла. Врачам не удалось спасти ребенка.

Тогда СК региона возбудил дело по факту причинения смерти по неосторожности. Началась проверка. Выяснилось, что причина смерти ребенка не была связана с падением, пишет НГС. Уголовное дело закрыли. 

Напомним, что отец погибшей девочки был намерен наказать детский сад. Также после трагедии в детсадах начали запрещать самокаты. 

Отец разбившейся на самокате девочки хочет наказать детсад в Новосибирске
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Самокаты запрещают в детсадах после гибели 5-летней девочки в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Дети#Погиб#Суд#Дело#Уголовное дело#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск
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