В Новосибирске закрыли дело о смерти девочки, разбившейся на самокате в детсаду

Причина смерти девочки, которая разбилась на самокате в детском саду Новосибирска, не связана с падением, о чем заявляют источники СМИ в правоохранительных органах.

Шокирующая трагедия произошла днем 18 августа в Советском районе Новосибирска – в тот день 5-летняя девочка каталась на самокате, упала и погибла. Врачам не удалось спасти ребенка. Тогда СК региона возбудил дело по факту причинения смерти по неосторожности. Началась проверка. Выяснилось, что причина смерти ребенка не была связана с падением, пишет НГС. Уголовное дело закрыли. Напомним, что отец погибшей девочки был намерен наказать детский сад. Также после трагедии в детсадах начали запрещать самокаты. Отец разбившейся на самокате девочки хочет наказать детсад в Новосибирске Узнать подробнее Самокаты запрещают в детсадах после гибели 5-летней девочки в Новосибирске Узнать подробнее