В Новосибирске закрыли дело о смерти девочки, разбившейся на самокате в детсаду

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
Шокирующая трагедия произошла днем 18 августа в Советском районе Новосибирска – в тот день 5-летняя девочка каталась на самокате, упала и погибла. Врачам не удалось спасти ребенка.
Тогда СК региона возбудил дело по факту причинения смерти по неосторожности. Началась проверка. Выяснилось, что причина смерти ребенка не была связана с падением, пишет НГС. Уголовное дело закрыли.
Напомним, что отец погибшей девочки был намерен наказать детский сад. Также после трагедии в детсадах начали запрещать самокаты.