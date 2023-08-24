НКБК оштрафовали за сброс вредных отходов в реку Обь

В декабре прошлого года специалисты Сибирского управления Роспотребнадзора выявили нарушения в ходе выездной проверки очистных сооружений. По ее итогам Новосибирский картонно-бумажный комбинат был оштрафован на 10 тысяч рублей. Представители предприятия пытались обжаловать штраф на основании якобы не имеющей к ним отношения трубе сточных вод, однако апелляция не была удовлетворена.