НКБК оштрафовали за сброс вредных отходов в реку Обь

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Как сообщает precedent.tv со ссылкой на источник в региональном управлении Росприроднадзора, предприятие полностью погасило ущерб в размере 193 204 рублей. Соответствующий иск в Арбитражный суд Новосибирской области о возмещении ущерба был заявлен в июне нынешнего года.
В декабре прошлого года специалисты Сибирского управления Роспотребнадзора выявили нарушения в ходе выездной проверки очистных сооружений. По ее итогам Новосибирский картонно-бумажный комбинат был оштрафован на 10 тысяч рублей. Представители предприятия пытались обжаловать штраф на основании якобы не имеющей к ним отношения трубе сточных вод, однако апелляция не была удовлетворена.