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Комбинат погасил штраф

НКБК оштрафовали за сброс вредных отходов в реку Обь

24 августа 2023, 07:31
Фото: precedent.tv
Комбинат погасил штраф
Управление Росприроднадзора отозвало иск к Новосибирскому картонно-бумажному комбинату. Предприятие полностью выплатило ущерб за загрязнение реки Обь до суда.

Как сообщает precedent.tv со ссылкой на источник в региональном управлении Росприроднадзора, предприятие полностью погасило ущерб в размере 193 204 рублей. Соответствующий иск в Арбитражный суд Новосибирской области о возмещении ущерба был заявлен в июне нынешнего года.

В декабре прошлого года специалисты Сибирского управления Роспотребнадзора выявили нарушения в ходе выездной проверки очистных сооружений. По ее итогам Новосибирский картонно-бумажный комбинат был оштрафован на 10 тысяч рублей. Представители предприятия пытались обжаловать штраф на основании якобы не имеющей к ним отношения трубе сточных вод, однако апелляция не была удовлетворена.

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#Экология#Новосибирск#Загрязнение#Штраф#Ущерб#Александр Ляхов
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