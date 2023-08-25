Новосибирскстат обнародовал половозрастной состав населения области: женщин больше

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
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Updated Сегодня, 06:46
«Численность женщин — 1 516,6 тысяч (54,2%). Численность мужчин — 1 278,7 тысяч (45,8%)», — следует из данных Новосибирскстата.
При этом большинство женщин — 785,7 тысяч — находятся в трудоспособном возрасте, средний возраст составляет 42 года. При этом ожидаемая продолжительность жизни, по данным статистиков, прогнозируется до 77-лет.
Новосибирские мужчины — 799,6 тысяч — также находятся во вполне трудоспособном возрасте, большинству из них — 37 лет. Однако, несмотря на столь позитивные данные, статистики обещают им смерть в возрасте 65 лет.