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Сибирячкам обещают долгую жизнь

Новосибирскстат обнародовал половозрастной состав населения области: женщин больше

25 августа 2023, 06:12
Фото: Новосибирскстат
Сибирячкам обещают долгую жизнь
Федеральная служба государственной статистики по Новосибирской области опубликовало данные по половозрастному составу региона. Согласно нему, количество женщин в субъекте превышает количество мужчин.
«Численность женщин — 1 516,6 тысяч (54,2%). Численность мужчин — 1 278,7 тысяч (45,8%)», — следует из данных Новосибирскстата.

При этом большинство женщин — 785,7 тысяч — находятся в трудоспособном возрасте, средний возраст составляет 42 года. При этом ожидаемая продолжительность жизни, по данным статистиков, прогнозируется до 77-лет.

Новосибирские мужчины — 799,6 тысяч — также находятся во вполне трудоспособном возрасте, большинству из них — 37 лет. Однако, несмотря на столь позитивные данные, статистики обещают им смерть в возрасте 65 лет.

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#Наука#Новосибирск#Статистика#Александр Ляхов#Исследования
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