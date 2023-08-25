Выбил глаз и изуродовал: новосибирца осудили за страшный выстрел в лицо кузбассцу

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Как сообщает «НГС Новосибирск», инцидент произошел в Прокопьевске. Сибиряк настолько разозлился, что 39-летний местный житель не уступил место на парковке, что решил его проучить. Достав травматический пистолет, новосибирец выстрелил оппоненту прямо в лицо.
В результате пострадавший навсегда лишился глаза, поскольку его выбила пуля. К тому же, несчастному изуродовало лицо, поэтому ему пришлось перенести несколько пластических операций.
В итоге Рудничный районный суд Прокопьевска обошелся с брутальным автовладельцем довольно мягко. Несмотря на нанесение тяжелых травм, мужчина проведет три года и девять месяцев в колонии общего режима.