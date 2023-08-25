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Мужчина выстрелил в лицо из пистолета

Выбил глаз и изуродовал: новосибирца осудили за страшный выстрел в лицо кузбассцу

25 августа 2023, 10:35
Фото: 1MI
Мужчина выстрелил в лицо из пистолета
Под Кузбассом осудили жителя Новосибирской области. Мужчина причинил тяжкий вред здоровью.

Как сообщает «НГС Новосибирск», инцидент произошел в Прокопьевске. Сибиряк настолько разозлился, что 39-летний местный житель не уступил место на парковке, что решил его проучить. Достав травматический пистолет, новосибирец выстрелил оппоненту прямо в лицо.

В результате пострадавший навсегда лишился глаза, поскольку его выбила пуля. К тому же, несчастному изуродовало лицо, поэтому ему пришлось перенести несколько пластических операций.

В итоге Рудничный районный суд Прокопьевска обошелся с брутальным автовладельцем довольно мягко. Несмотря на нанесение тяжелых травм, мужчина проведет три года и девять месяцев в колонии общего режима.

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#Происшествия#Новосибирск#Суд#Травма#Инвалидность#Травмы#Александр Ляхов
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