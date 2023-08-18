Новосибирский пристав спас от гибели мужчину с пробитой головой

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Карпенко 15 августа отправился на поиски должницы, которая проживала в одном из частных домов в поселке. Он обходил все по очереди и спрашивал про женщину. Так он попал случайно в дом, где спали двое мужчин. Один из них странно дышал.
Пристав развернул мужчину и увидел на его голове открытую рану и кровь. На место вызвал скорую помощь и полицию. Врачи увезли сибиряка в больницу, где диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, гематомы, травму грудной клетки и перелом нескольких ребер. Сейчас он в реанимации.
Правоохранители опросили соседей пострадавшего и выявили подозреваемого. Им оказался 44-летний житель Карасукского района.
В ведомстве отмечают, что Карпенко уже дважды герой. 13 января он спас из пожара семью.