Сколько лет житель Новосибирска копит на первый взнос по ипотеке: мнение экспертов

По данным агентства AGM, среднестатистический житель Новосибирска сможет собрать необходимую сумму для первого взноса по ипотеке для покупки однокомнатной квартиры за 2,2 года. Но при условии, что не будет в это время тратиться на аренду жилья. В противном случае срок возрастает до 5,7 лет. Если в расчет брать двухкомнатную квартиру, то аналогичные сроки составят 2,9 и 7, 7 года. При покупке трехкомнатной квартиры — 3,9 и 10,2 года соответственно.