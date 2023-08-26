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Центробанк увеличил минимальный размер первого взноса до 20%

Сколько лет житель Новосибирска копит на первый взнос по ипотеке: мнение экспертов

26 августа 2023, 02:48
Фото: 1MI
Центробанк увеличил минимальный размер первого взноса до 20%
На фоне увеличения размера первоначального взноса по ипотеке сибирякам все сложнее скопить на него деньги

По данным агентства AGM, среднестатистический житель Новосибирска сможет собрать необходимую сумму для первого взноса по ипотеке для покупки однокомнатной квартиры за 2,2 года. Но при условии, что не будет в это время тратиться на аренду жилья. В противном случае срок возрастает до 5,7 лет. Если в расчет брать двухкомнатную квартиру, то аналогичные сроки составят 2,9 и 7, 7 года. При покупке трехкомнатной квартиры — 3,9 и 10,2 года соответственно.

Эксперты, проводившие исследование, отталкивались от данных Росстата по средней региональной зарплате и необходимым тратам в регионе. Так же учитывались усредненные траты на аренду и покупку недвижимости.

С 1 июня 2023 года Центробанк увеличил размер минимального первоначального взноса по ипотечным кредитам до 20% от стоимости жилья. Ранее этот показатель равнялся 10%.

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#Экономика#Новосибирск#Недвижимость#Ипотека#Взнос
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