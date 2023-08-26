Сколько лет житель Новосибирска копит на первый взнос по ипотеке: мнение экспертов

Posted Сегодня, 02:48
Published Сегодня, 02:48
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Updated Сегодня, 02:50
По данным агентства AGM, среднестатистический житель Новосибирска сможет собрать необходимую сумму для первого взноса по ипотеке для покупки однокомнатной квартиры за 2,2 года. Но при условии, что не будет в это время тратиться на аренду жилья. В противном случае срок возрастает до 5,7 лет. Если в расчет брать двухкомнатную квартиру, то аналогичные сроки составят 2,9 и 7, 7 года. При покупке трехкомнатной квартиры — 3,9 и 10,2 года соответственно.
Эксперты, проводившие исследование, отталкивались от данных Росстата по средней региональной зарплате и необходимым тратам в регионе. Так же учитывались усредненные траты на аренду и покупку недвижимости.
С 1 июня 2023 года Центробанк увеличил размер минимального первоначального взноса по ипотечным кредитам до 20% от стоимости жилья. Ранее этот показатель равнялся 10%.