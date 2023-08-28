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Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Наглого водителя могут лишить прав

Не пропустил: новосибирец плюнул в водителя во время пробки на ГБШ

28 августа 2023, 12:03
Фото: 1MI
Наглого водителя могут лишить прав
Во время пробки на Гусинобродском шоссе произошел вопиющий случай. Один из водителей плюнул в другого из-за отказа пропустить вперед.

Инцидент произошел вечером 27 августа. На Гусинобродском шоссе образовался существенный затор. Во время инцидента у одного из водителей сдали нервы.

«Наш подписчик повстречал агрессивного персонажа на RAV4, который за скорой ехал по встречке через сплошную. И решил не пускать», — сообщается в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
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Сообщается, что водитель плюнул прямо в лицо другому автомобилисту, который попытался его обогнать. Из-за того, что сибиряк помешал движению, брутальный мужчина решил унизить его подобным способом.

При этом, как рассказал «НГС Новосибирск» автоэксперт Вячеслав Ащупков, наглого водителя ждет наказание. За выезд на встречную полосу новосибирца могут лишить прав на полгода и выписать штраф в 5 тысяч рублей.

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#Происшествия#Новосибирск#Водитель#Соцсети#Пробка#Александр Ляхов
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