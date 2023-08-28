Скончался бывший замруководителя администрации губернатора Новосибирской области

Александр Карасев ушел из жизни 24 августа, 8 августа, ему исполнилось 67 лет, сообщили в региональном правительстве. Губернатор и правительство Новосибирской выразили соболезнования родным и близким Карасева, который ранее занимал должности заместителя руководителя администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области, председателя президиума Совета муниципальных образований Новосибирской области. В последние годы Александр Карасев работал помощником члена Совета Федерации РФ Владимира Городецкого.