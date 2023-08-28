Скончался бывший замруководителя администрации губернатора Новосибирской области

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Александр Карасев ушел из жизни 24 августа, 8 августа, ему исполнилось 67 лет, сообщили в региональном правительстве. Губернатор и правительство Новосибирской выразили соболезнования родным и близким Карасева, который ранее занимал должности заместителя руководителя администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области, председателя президиума Совета муниципальных образований Новосибирской области. В последние годы Александр Карасев работал помощником члена Совета Федерации РФ Владимира Городецкого.
Александр Карасев — уроженец Купинского района. Там он работал секретарем комитета комсомола, секретарем парткома, председателем колхоза. В 1988 году был избран вторым секретарем Купинского райкома партии, а через три года — первым.
В феврале 1997 года возглавил администрацию Коченевского района, откуда в 2014 году перешел на работу на должность заместителя руководителя администрации — руководителя департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области.