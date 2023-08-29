День знаний с любимой первоклашкой: как новосибирцам получить отгул на 1 сентября

Кроме того, новосибирцы могут взять отпуск за свой счет без сохранения зарплаты на 1 сентября. Особое право на него имеют многодетные родители, женщины перед декретным отпуском или после него (и их мужья), работающие пенсионеры, ветераны ВОВ, работающие инвалиды, супруги (родители) погибшего сотрудника силовых структур и сотрудники, у которых родился ребенок (умер родственник). Также можно взять один день в счет своего отпуска.