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Новосибирцы имеют право на законный отгул 1 сентября

День знаний с любимой первоклашкой: как новосибирцам получить отгул на 1 сентября

29 августа 2023, 06:21
Фото: 1MI
Новосибирцы имеют право на законный отгул 1 сентября
1 сентября по всей стране отметят День Знаний. В 2023 году он приходится на пятницу и далеко не все родители смогут пойти вместе с любимым чадом в школу. Тем не менее, есть законные способы получения отгула в этот день.

Как сообщает «НГС Новосибирск», право на законный отгул имеют родители детей-инвалидов. Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, одному из родителей предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня ежемесячно.

Для получения выходного дня, нужно написать заявление на имя работодателя и предоставить справку от Бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) о наличии инвалидности, свидетельство о рождении (либо документ о праве опеки), документы о проживании ребенка-инвалида вместе с родителями (опекунами). Также необходимо предоставить справку с места работы другого родителя о том, что он не собирается брать дополнительный выходной в этом месяце.

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Кроме того, новосибирцы могут взять отпуск за свой счет без сохранения зарплаты на 1 сентября. Особое право на него имеют многодетные родители, женщины перед декретным отпуском или после него (и их мужья), работающие пенсионеры, ветераны ВОВ, работающие инвалиды, супруги (родители) погибшего сотрудника силовых структур и сотрудники, у которых родился ребенок (умер родственник). Также можно взять один день в счет своего отпуска.

Также есть и весьма нетривиальный способ получения отгула. Можно стать донором и написать заявление о предоставлении выходного дня после сдачи крови с приложением справки из медпункта.

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