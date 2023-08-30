Филиалом СИУ РАНХиГС в Новосибирске будет руководить волгоградец Осипов

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 06:45
«Андрей Осипов назначен исполняющим обязанности директора Сибирского института управления (СИУ) РАНХиГС в Новосибирске», — сообщили в пресс-службе вуза.
Одновременно с этим Андрей Осипов сохранит пост директора Волгоградского института управления — филиала РАНХиГС.
По словам ректора академии Алексея Комиссарова, волгоградец является опытным управленцем в сфере образования, а его назначение позволит качественно решить новые задачи — в частности, оценить текущее состояние всех направлений работы и ресурсов филиала в Новосибирске.
С 2012 года Алексей Осипов являлся заместителем проректора и проректором РАНХиГС. С 2017 по 2019 год руководил Нижегородским филиалом управления, позже перешел на работу в Волгоград. Также он является советником Алексея Комиссарова.
Прежний директор СИУ РАНХиГС покинул пост по собственному желанию 29 августа. Причины увольнения не сообщаются.